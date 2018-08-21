  • Что будет дальше с Телецким озером?
    Фото: Павел Сухоребриков
  • Что будет дальше с Телецким озером?
    Фото: Александр Савченко
  • Что будет дальше с Телецким озером?
    Фото: Дмитрий Старостенков
  • Что будет дальше с Телецким озером?
    Вид на Телецкое озеро с Васькиной горы Фото: Анна Графова (Полевская)
  • Телецкое февральское
    Телецкое февральское
    Фото: Андрей Грачев
  • Что будет дальше с Телецким озером?
    Фото: Андрей Кочкин
Россия

Что будет дальше с Телецким озером?

На благоустройство одного из главных природных достояний России выделят более 100 миллионов рублей.
National Geographic Россия
21 августа 2018 в 15:23

Телецкое — одна из главных достопримечательностей Республики Алтай. Озеро, расположенное в северо-восточной части Алтайских гор, входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Растущий с каждым годом интерес туристов логично приводит к повышению нагрузки на экосистему озера. 1 декабря 2016 года Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию потребовал разработать программу сохранения Телецкого озера, а сегодня, 21 августа 2018 года, пресс-служба Минстроя РФ объявила о соответствующих планах реконструкции.

«На реконструкцию набережных Телецкого озера Минстрою России будет направлено 104,5 млн рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в сообщении.

Благоустройство набережной в селах Артыбаш и Иогач в Республике Алтай станет первым этапом оздоровления Телецкого озера. Всего планируется обустройство 1,7 км береговой зоны. Ожидается, что в результате реконструкции к 2020 году туристический поток увеличится на 15%, благополучателями станут около 2000 жителей Турочакского района.

В рамках мероприятий по оздоровлению озера также планируется строительство полигона твердых бытовых отходов, создание системы водоснабжения и очистных сооружений.

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