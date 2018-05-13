  • Кижи, Карелия
    Кижи, Карелия
    Фото: Эдуард Гордеев
  • Кижи, Карелия
    Кижи, Карелия
    Туманы белых ночей. Фото: Эдуард Гордеев
  • Кижи открыли туристический сезон
    Рассвет на острове Кижи, Карелия. Фото: Эдуард Гордеев
Россия

Кижи открыли туристический сезон

Одна из главных достопримечательностей России вновь готова принимать гостей.
National Geographic Россия
13 мая 2018 в 21:09

11 мая на заповедный остров Кижи в Карелии прибыл теплоход «Викинг Ингвар», на борту которого находились 184 туриста из стран дальнего зарубежья. Как сообщает официальный сайт музея-заповедника, в их числе были гости из США, Канады, Австралии и Великобритании.

По словам капитана корабля, на Онежском озере еще встречаются небольшие льдины, но это не мешает навигации.

Нынешний сезон — последний, когда можно наблюдать за не имеющей аналогов в мире реставрацией Преображенской церкви, возведенной в 1714 году. Реставрация идет уже семь лет и завершится в 2019 году.

Преображенская церковь — часть Кижского погоста, уникального архитектурного ансамбля и главного памятника русского деревянного зодчества. С 1990 года погост находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2017 году Кижи посетили примерно 180 000 туристов. Доля иностранцев в этом потоке составила 44%.

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