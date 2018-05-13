Кижи открыли туристический сезон
11 мая на заповедный остров Кижи в Карелии прибыл теплоход «Викинг Ингвар», на борту которого находились 184 туриста из стран дальнего зарубежья. Как сообщает официальный сайт музея-заповедника, в их числе были гости из США, Канады, Австралии и Великобритании.
По словам капитана корабля, на Онежском озере еще встречаются небольшие льдины, но это не мешает навигации.
Нынешний сезон — последний, когда можно наблюдать за не имеющей аналогов в мире реставрацией Преображенской церкви, возведенной в 1714 году. Реставрация идет уже семь лет и завершится в 2019 году.
Преображенская церковь — часть Кижского погоста, уникального архитектурного ансамбля и главного памятника русского деревянного зодчества. С 1990 года погост находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2017 году Кижи посетили примерно 180 000 туристов. Доля иностранцев в этом потоке составила 44%.