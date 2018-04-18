  • Нижний Новгорож
    Нижний Новгорож
    Фото: Станислав Казнов
  • Екатеринбург
    Екатеринбург
    Фото: Сергей Гарифуллин
  • Maps. me и Ростуризм запустили маршруты по городам — хозяевам ЧМ-2018
    Юбилейный мост, Калининград Фото: Роман Полянский
Россия

Maps.me и Ростуризм запустили маршруты по городам — хозяевам ЧМ-2018

Пешеходные маршруты доступны на семи языках и могут работать офлайн.
Maps.me
18 апреля 2018 в 13:37

Маршруты составлены для 11 российских городов, в которых летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Маршруты включают в себя самые известные достопримечательности, музеи, парки и другие интересные объекты в каждом городе. Футбольные объекты — стадионы, места выдачи паспортов болельщиков и другие — будут отображаться в специальной поисковой категории «ЧМ по футболу 2018».

Уже сейчас маршруты доступны на русском и английском языках. К старту чемпионата мира будут подготовлены переводы на испанский, немецкий, французский, итальянский и португальский.

Маршруты загружаются в приложение Maps.me на Android и iOS. После загрузки они отобразятся на картах и будут доступны офлайн (без интернета).

Maps.me — бесплатный сервис, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM).

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