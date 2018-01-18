Как УАЗ зовут
Кузница в кадрах
Основанный в XVII веке в качестве крепости Новокузнецк — центр металлургической и угледобывающей промышленности Кузбасса. От прошлого здесь остались, разве что, заново отстроенная Кузнецкая крепость на горе Воскресенской — это музей-заповедник, в котором можно увидеть множество археологических артефактов и узнать об истории и культуре всего региона. Любопытен и образчик так называемого «сибирского барокко» Спасо-Преображенский собор — самый старый в городе.
В паре часов езды от города, вблизи Междуреченска, находится крупнейшая в России угольная шахта — «Распадская». Добываемый здесь в шахтах и открытым способом коксующий уголь поступает на несколько металлургических комбинатов, и рядом с гигантскими БелАЗами наши УАЗ Профи смотрелись крошечными, почти игрушечными.
Свернуть в горы
Курорт Шерегеш, расположенный в удивительной Горной Шории — пожалуй, главное в Сибири средоточие удовольствий для любителей горных лыж и сноубордов. На горах Зелёная, Утуя и массиве Мустаг не так много трасс — всего-то 36 километров, — но благодаря обильному снегу и лесистым склонам поклонники фрирайда и бэккантри приезжают сюда со всей России. Плюс тут еще и в том, что из-за низких температур (готовьте плотное термобелье!) снег долго не слеживается и остается мягким, а рельеф таков, что лавины весьма редки. И если за пару дней вы выкатаете все спуски и заскучаете — закажите внетрассовое катание в долинах рек Тельбес и Викторьевка, куда доставляют на ратраках.
Кстати, дороги вокруг Шерегеша настолько красивые, что вполне заслуживают отдельной автопрогулки — запорошенные и заиндевевшие деревья кажутся сказочными, а благодаря подогреву зеркал в УАЗ Профи можно быть уверенным, что не затеряешься в этом снежном королевстве.
В апреле, к концу сезона, начинает припекать солнце и все веселятся уже в пределах трасс: во время фестиваля GrelkaFest ставят рекорды Гиннесса по массовому спуску в купальниках, участвуют в конкурсе красоты и раскрашивают друг друга яркими красками во время праздника Холи.
Во имя угля
Поездку на заснеженным дорогам Кузнецкой области логично завершить в Кемерово. Этот раскинувшийся на берегах реки Томь город совсем юный — даже в сравнении с Новокузнецком. В этом году он отмечает столетний юбилей, так что программа мероприятий обещает быть насыщенной. Здесь все и всегда вращалось вокруг угля — собственно, само название Кемерово происходит от тюркского слова «кемюр», что и означает уголь. Лучше всего это видно во время прогулки по музею под открытым небом «Красная горка», где можно осмотреть одну из первых штолен рудника, посетить здания конторы, школы и жилого дома горняков и увидеть образцы полезных ископаемых со всего региона.
А если останется время, отправляйтесь в завершающий вояж на УАЗ Профи к святилищу «Томская писаница» с отлично сохранившимися наскальными рисунками возрастом свыше трех тысяч лет — этот «Сибирский Лувр» содержит в себе порядка 280 изображений.
Настоящий Профи
Новый УАЗ Профи отличается грузоподъемностью 1,5 тонны (стандартная или широкая бортовые платформы) и оснащен четырехтактным бензиновым мотором мощностью 149 л.с. Можно выбрать из автомобиля с задним или полным приводом с блокировкой заднего дифференциала для обеих версий. Благодаря 210-миллиметровому дорожному просвету УАЗ Профи весьма проходим, небольшие габариты и новая конструкция поворотных кулаков уменьшают радиус разворота, также впервые отечественный грузовой автомобиль оборудован подушкой безопасности. Штатная комплектация предусматривает электростеклоподъемники, электрорегулировку и обогрев зеркал заднего вида, а также бортовой компьютер, опционально грузовик поставляется с подогревом сидений, кондиционером с охлаждаемым перчаточным ящиком и навигатором.