  • Как УАЗ зовут
  • Как УАЗ зовут
  • Как УАЗ зовут
    Сталевар на металлургическом комбинате Новокузнецка. Фото: shalenkin
Россия

Как УАЗ зовут

Автомобильные путешествия по России — всегда лотерея, ведь гладкая асфальтовая дорога может в два счета превратиться в разубахистую гравийку, а потом и вовсе усохнуть до одного лишь направления. Все еще больше усложняется, когда речь заходит о грузовых перевозках. Но теперь колесить по родным просторам можно на родном же автомобиле и со всем комфортом — УАЗ Профи играючи сочетает в себе маневренность внедорожника, надежность грузовика и удобство легкового автомобиля.
Партнерский материал
18 января 2018 в 15:47
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Кузница в кадрах

Основанный в XVII веке в качестве крепости Новокузнецк — центр металлургической и угледобывающей промышленности Кузбасса. От прошлого здесь остались, разве что, заново отстроенная Кузнецкая крепость на горе Воскресенской — это музей-заповедник, в котором можно увидеть множество археологических артефактов и узнать об истории и культуре всего региона. Любопытен и образчик так называемого «сибирского барокко» Спасо-Преображенский собор — самый старый в городе.

В паре часов езды от города, вблизи Междуреченска, находится крупнейшая в России угольная шахта — «Распадская». Добываемый здесь в шахтах и открытым способом коксующий уголь поступает на несколько металлургических комбинатов, и рядом с гигантскими БелАЗами наши УАЗ Профи смотрелись крошечными, почти игрушечными.

Свернуть в горы

Курорт Шерегеш, расположенный в удивительной Горной Шории — пожалуй, главное в Сибири средоточие удовольствий для любителей горных лыж и сноубордов. На горах Зелёная, Утуя и массиве Мустаг не так много трасс — всего-то 36 километров, — но благодаря обильному снегу и лесистым склонам поклонники фрирайда и бэккантри приезжают сюда со всей России. Плюс тут еще и в том, что из-за низких температур (готовьте плотное термобелье!) снег долго не слеживается и остается мягким, а рельеф таков, что лавины весьма редки. И если за пару дней вы выкатаете все спуски и заскучаете — закажите внетрассовое катание в долинах рек Тельбес и Викторьевка, куда доставляют на ратраках.

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