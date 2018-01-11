Граждан США призывают не ездить в Россию
Об этом говорится на travel.state.gov — специальном информационном разделе официального сайта Госдепа, предназначенном для граждан США, собирающихся отправиться в путешествие. Все страны в нем разделены на четыре категории:
1) страны, поездки в которые требуют обычных мер предосторожности;
2) страны, поездки в которые требуют повышенных мер предосторожности;
3) страны, необходимость поехать в которые следует пересмотреть;
4) страны, в которые категорически не рекомендуется ехать.
Россия отнесена к странам третьей категории. Главной угрозой в РФ назван терроризм: отмечается, что целью атаки могут стать места скопления туристов — достопримечательности, вокзалы, аэропорты и супермаркеты.
Также в Госдепе утверждают, что граждане США в России часто становятся жертвами злоупотреблений, насилия и вымогательств со стороны чиновников и полицейских. Кроме этого, отмечается, что российские власти мешают американским дипломатам оказывать помощь своим соотечественникам, а также вводят особые ограничения для лиц, имеющих двойное гражданство.
Отдельное предупреждение гласит: не носите с собой большие суммы наличными. По информации Госдепа, «вооруженные ограбления, выполняемые по высшему разряду, случаются почти на ежедневной основе». Отмечается, что подобные нападения происходят по всей Москве, включая центр города и территорию рядом с посольством США.
Тем, кто не собирается отменять поездку в Россию, рекомендовано избегать демонстраций, быть осторожным в местах, популярных у западных туристов, и следить за сообщениями СМИ.
Кроме того, американцам категорически не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.