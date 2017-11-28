  • У Белого моря
    Фото: Сергей Яковлев
  • У Белого моря
    Фото: Иван Васин
  • У Белого моря
    Фото: Иван Васин
Россия

У Белого моря

Давным-давно исполненная Утесовым песня «У Черного моря» стала музыкальным символом Одессы. Рискну предположить, что если бы Леонид Осипович посвятил этот гимн Архангельску, то изменилось бы не только название. И не верьте тому, кто по старинке шутит, что Архангельск — это «доска, треска и тоска». Просто город «у Белого моря», где тоже невозможно надышаться вдоволь, отличается особой статью и харизмой — северной, суровой и оттого еще более романтической.
Иван Васин
28 ноября 2017 в 19:45

Номер один

Этот основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного город — первый морской порт России. Однако многие напрочь забывают, что Архангельск стоит не на море (до него еще несколько десятков километров), а в дельте Северной Двины! И все же именно Архангельск — столица Поморья, и это здесь Петр I основал первую в России верфь — Соломбальскую, положив начало государственному морскому флоту. К слову, и нынешнему российскому флагу — при его создании в 1694 году Петр Великий просто поменял местами полосы на голландском стяге.

Возьмите посвященную городу 500-рублевую банкноту — на ее аверсе глаз сразу замечает статную фигуру первого Императора Всероссийского и изящный парусник на фоне узнаваемого здания Морского-речного вокзала. В зимнее время около него пришвартованы ледоколы — они не только освобождают скованное льдами русло реки, но и возглавляют караваны судов в Белом, Баренцевом и Карском морях. Кстати, на ледоколы вполне можно попасть — с экскурсией.

  • У Белого моря
    Фото: Иван Васин

А недавно местные турфирмы разработали и необычный тур «Ледовая вахта» — немногочисленные гости приглашаются на борт уже не зеваками, а полноправными членами команды. Правда, нужно иметь в виду, что тут все по-настоящему и точное время возвращения из рейса на «большую землю» не скажет никто — но это только добавляет яркости ощущениям. Летом (вернее, с мая по сентябрь) главный здешний корабль — старейший в России пароход-колесник «Н. В. Гоголь»: в этом году ему стукнуло уже 106 лет. Двухчасовые круизы на «патриархе российского флота» — с него еще удобнее рассматривать самый северный подъемный мост в мире с 88-метровым разводным пролетом — можно дополнить интерактивными занятиями в Школе мореходов.

  • У Белого моря
    Фото: Иван Васин

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