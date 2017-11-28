У Белого моря
Номер один
Этот основанный в конце XVI века по указу Ивана Грозного город — первый морской порт России. Однако многие напрочь забывают, что Архангельск стоит не на море (до него еще несколько десятков километров), а в дельте Северной Двины! И все же именно Архангельск — столица Поморья, и это здесь Петр I основал первую в России верфь — Соломбальскую, положив начало государственному морскому флоту. К слову, и нынешнему российскому флагу — при его создании в 1694 году Петр Великий просто поменял местами полосы на голландском стяге.
Возьмите посвященную городу 500-рублевую банкноту — на ее аверсе глаз сразу замечает статную фигуру первого Императора Всероссийского и изящный парусник на фоне узнаваемого здания Морского-речного вокзала. В зимнее время около него пришвартованы ледоколы — они не только освобождают скованное льдами русло реки, но и возглавляют караваны судов в Белом, Баренцевом и Карском морях. Кстати, на ледоколы вполне можно попасть — с экскурсией.
А недавно местные турфирмы разработали и необычный тур «Ледовая вахта» — немногочисленные гости приглашаются на борт уже не зеваками, а полноправными членами команды. Правда, нужно иметь в виду, что тут все по-настоящему и точное время возвращения из рейса на «большую землю» не скажет никто — но это только добавляет яркости ощущениям. Летом (вернее, с мая по сентябрь) главный здешний корабль — старейший в России пароход-колесник «Н. В. Гоголь»: в этом году ему стукнуло уже 106 лет. Двухчасовые круизы на «патриархе российского флота» — с него еще удобнее рассматривать самый северный подъемный мост в мире с 88-метровым разводным пролетом — можно дополнить интерактивными занятиями в Школе мореходов.
Держаться корней Читать далее
Архангельск — город северный, арктический, так что характер у него нордический, а местами и капризный. В хорошую погоду нет ничего лучше прогулки по 7-километровой набережной Северной Двины или городскому «Арбату» — старинной улице Чумбарова-Лучинского. Здесь восстановлены и воссозданы старинные двухэтажные деревянные дома — словоохотливый гид расскажет, что эркеры в них когда-то служили чем-то вроде светофора. В одном из таких зданий находится музей и творческая мастерская «Архангельский пряник» — здесь выпекают и раскрашивают козули, поморское лакомство из теста, жженого сахара и специй.
Если дождь и ветер не позволяют надолго задержаться на улице, то смело шагайте в один из городских музеев. Самый очевидный вариант — Северный морской музей, в котором выставлено множество экспонатов, связанных с морской историей города и освоения Арктики. Но прекрасен и Гостиный двор XVII века — в своей нынешней инкарнации краеведческий музей, и музей Художественного освоения Арктики — коллекция работ полярного исследователя и художника Александра Борисова.
Но чуть только солнце выйдет из-за туч, поспешите в Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». И непременно заложите на его посещение весь день — просто потому что разделенную на четыре тематических сектора территорию в 140 гектаров (это крупнейший подобный музей в России и даже в Европе) осматривать нужно неспешно и вдумчиво: огромные церкви с «небесами» (расписанными внутренними частями шатров) и изящные колокольни, мельницы и амбары, крепкие дома зажиточных крестьян и бани-по-черному. А потом, отужинав рыбными блюдами поморской кухни, махните за Архангельск рюмочку-другую местной настойки на морошке или клюкве — лучшего завершающего аккорда для уикенда в главном городе поморов и придумать сложно.
Полезная информация
Как добраться
Удобнее всего прямые рейсы «Аэрофлота» (www.aeroflot.ru) из Москвы и Санкт-Петербурга.
Где жить
Гостиница «Пур-Наволок» на берегу Двины. В начале следующего года обещают открыть и Novotel.
Где есть
Ресторан «Почтовая контора» расположился в старинном здании губернского почтамта, возведенного в конце XVIII века. В обширном меню нашлось место и исконным поморским кушаньям — ухе из трех видов рыбы, блюдам из трески и палтуса, жаркому из оленины.
Сувенир
Изделия из холмогорской резной кости — шкатулки, статуэтки, украшения. Для них используется кость мамонтов, китов, коров.
Вкусный сувенир
Помимо печени трески, изготавливаемой непосредственно в море, из Архангельска обязательно надо везти мармелад производства Архангельскхлеба — из черники и морошки, имбиря и клюквы. Вкус у него как в детстве, а главное, что он готовиться на основе агар-агара, получаемого из местных водорослей.
Совет
В Архангельске работает единственный в России опытный водорослевый комбинат. Добываемые на Белом море и перерабатываемые водоросли идут на изготовление уникальной косметики (маски, крема, масло), приправ и биодобавок. Все это можно купить в магазинах города или на самом комбинате, по которому проводятся экскурсии.