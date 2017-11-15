  • Запущен официальный сайт о туризме в Тверской области
    Туманное утро. Белый городок, Тверская область. Фото: Игорь Ткаченко
  • Запущен официальный сайт о туризме в Тверской области
    Закат в Калязине, Тверская область. Фото: Дмитрий Купрацевич
  • Запущен официальный сайт о туризме в Тверской области
    Вид с колокольни Богоявленского Собора на озеро Селигер и ее окрестности. Остров Столобный, Тверская область. Фото: Вячеслав Комаров
Россия

Запущен официальный сайт о туризме в Тверской области

Если собираетесь в Тверь и ее окрестности, вам стоит туда зайти.
Интерфакс
15 ноября 2017 в 19:04

Welcometver.ru — новый сайт о туризме в Твери и регионе в целом. На нем можно получить актуальную информацию достопримечательностях, музеях и театрах, местах размещения и питания, интересных событиях и возможных маршрутах. Также на сайте размещена интерактивная карта региона с возможностью формировать свой собственный маршрут.

Пресс-служба Минтуризма Тверской области уточняет, что welcometver.ru учитывает и «интересы профессионального сообщества». Сообщается, что «гостиницы, отели, организации питания могут разместить информацию о своих услугах».

«Важно, чтобы посетители туристического портала Тверской области могли с помощью онлайн-сервисов приобрести билеты в музеи, на интересующие мероприятия», — процитировали в пресс-службе слова губернатора Игоря Рудени.

В ближайшее время сайт будет переведен на английский и китайский языки.

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