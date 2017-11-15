Запущен официальный сайт о туризме в Тверской области
Welcometver.ru — новый сайт о туризме в Твери и регионе в целом. На нем можно получить актуальную информацию достопримечательностях, музеях и театрах, местах размещения и питания, интересных событиях и возможных маршрутах. Также на сайте размещена интерактивная карта региона с возможностью формировать свой собственный маршрут.
Пресс-служба Минтуризма Тверской области уточняет, что welcometver.ru учитывает и «интересы профессионального сообщества». Сообщается, что «гостиницы, отели, организации питания могут разместить информацию о своих услугах».
«Важно, чтобы посетители туристического портала Тверской области могли с помощью онлайн-сервисов приобрести билеты в музеи, на интересующие мероприятия», — процитировали в пресс-службе слова губернатора Игоря Рудени.
В ближайшее время сайт будет переведен на английский и китайский языки.