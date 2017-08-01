Россия

Во Владивостоке начал действовать упрощенный визовый режим для иностранцев

Упрощенный визовый режим для граждан 18 стран, включая Китай, Индию, Японию и Турцию, начал действовать с 1 августа на российском Дальнем Востоке.
Интерфакс
1 августа 2017 в 16:39
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  • Во Владивостоке начал действовать упрощенный визовый режим для иностранцев
    Вид на Владивосток. Фото: Андрей Савин

На данный момент по новой схеме заработали первые два пункта пропуска во Владивостоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. Можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область. Оформление электронных виз станет максимально простым и доступным: достаточно будет оставить заявление на специальном сайте за 4 дня до даты предполагаемого въезда и в случае положительного решения — прилететь», — сказал министр.

Ответ на поданное заявление должен прийти в течение трех дней. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления.

Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, был определен правительством России.

В него вошли:
• Алжир,
• Бахрейн,
• Бруней,
• Индия,
• Иран,
• Катар,
• КНДР,
• КНР,
• Кувейт,
• Марокко,
• Мексика,
• ОАЭ,
• Оман,
• Саудовская Аравия,
• Сингапур,
• Тунис,
• Турция,
• Япония.

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