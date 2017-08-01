Во Владивостоке начал действовать упрощенный визовый режим для иностранцев
На данный момент по новой схеме заработали первые два пункта пропуска во Владивостоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
«По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. Можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область. Оформление электронных виз станет максимально простым и доступным: достаточно будет оставить заявление на специальном сайте за 4 дня до даты предполагаемого въезда и в случае положительного решения — прилететь», — сказал министр.
Ответ на поданное заявление должен прийти в течение трех дней. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления.
Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, был определен правительством России.
В него вошли:
• Алжир,
• Бахрейн,
• Бруней,
• Индия,
• Иран,
• Катар,
• КНДР,
• КНР,
• Кувейт,
• Марокко,
• Мексика,
• ОАЭ,
• Оман,
• Саудовская Аравия,
• Сингапур,
• Тунис,
• Турция,
• Япония.