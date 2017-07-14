Россия

В чужой огород: лучшие фермерские хозяйства в России

Страусы на монастырском подворье, Эдит Пиаф в коровнике, калабрийские сыроделы в тверской глубинке, ферма африканских сомов в историческом немецком имении XIX века — рассказываем о лучших фермерских хозяйствах вокруг двух столиц.
Марина Миронова
14 июля 2017 в 20:01
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  • В чужой огород: лучшие фермерские хозяйства в России
    Фото: kozanostra.info

Вокруг Москвы

Козья ферма «Коза Ностра»

Московская область, дер. Головково-Марьино, 80 км от города

Фермеры Андрей и Надежда Акесоло влюблены в натуральные сыры, поэтому разводят коз — из их молока он получается особенно вкусным. «Коза умное и благородное животное, но трудное в содержании в нашем не подходящем для породистых нубийцев климате», — признаются владельцы. Козы находятся на свободном выпасе, ведь это экологически чистый регион, а кормят их тем, что выращено на ферме. Результат — авторские сыры по французской и испанской технологиям. И, конечно, нубийские козы!

Хозяйство Пьетро Маццы «Маленькая Италия»

Тверская область, с. Медное, 200 км от города

Пьетро Мацца, итальянский контадино (фермер) в четвёртом поколении, привёз в Россию тысячелетнюю семейную историю, опыт сыроделов Калабрии и правильный подход к агротуризму, как к способу дружеского общения природы и человека. А его жена Жанна, местная уроженка, помогла скрестить традиции юга Италии с реалиями средней полосы России. Будете на ферме — попробуйте калабрийский сыр юнката. Его сложно отыскать даже в Италии.

  • В чужой огород: лучшие фермерские хозяйства в России
    Фото: italferma.ru

Сыроварня Марии Коваль

Ярославская область, с. Новоселье­, 150 км от города

Ярославская область начинала как центр ремесленного сыроделия, где 300 хозяйств делали сыр «как в Европе», используя молоко ярославской породы коров. В СССР ремесло заменили промышленностью, а европейские рецепты упростили до привычных «Советского», «Костромского» и «Пошехонского». Сегодня на ферме Марии Коваль вновь XIX век и сырная классика Франции, Италии и Голландии. Только подход к туристам — современный: мастер-классы, лекции, экскурсии и дегустации.

  • В чужой огород: лучшие фермерские хозяйства в России
    Фото: Василий Мищенко
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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№59, апрель — май 2017).
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