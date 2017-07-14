В чужой огород: лучшие фермерские хозяйства в России
Вокруг Москвы
Московская область, дер. Головково-Марьино, 80 км от города
Фермеры Андрей и Надежда Акесоло влюблены в натуральные сыры, поэтому разводят коз — из их молока он получается особенно вкусным. «Коза умное и благородное животное, но трудное в содержании в нашем не подходящем для породистых нубийцев климате», — признаются владельцы. Козы находятся на свободном выпасе, ведь это экологически чистый регион, а кормят их тем, что выращено на ферме. Результат — авторские сыры по французской и испанской технологиям. И, конечно, нубийские козы!
Хозяйство Пьетро Маццы «Маленькая Италия»
Тверская область, с. Медное, 200 км от города
Пьетро Мацца, итальянский контадино (фермер) в четвёртом поколении, привёз в Россию тысячелетнюю семейную историю, опыт сыроделов Калабрии и правильный подход к агротуризму, как к способу дружеского общения природы и человека. А его жена Жанна, местная уроженка, помогла скрестить традиции юга Италии с реалиями средней полосы России. Будете на ферме — попробуйте калабрийский сыр юнката. Его сложно отыскать даже в Италии.
Ярославская область, с. Новоселье, 150 км от города
Ярославская область начинала как центр ремесленного сыроделия, где 300 хозяйств делали сыр «как в Европе», используя молоко ярославской породы коров. В СССР ремесло заменили промышленностью, а европейские рецепты упростили до привычных «Советского», «Костромского» и «Пошехонского». Сегодня на ферме Марии Коваль вновь XIX век и сырная классика Франции, Италии и Голландии. Только подход к туристам — современный: мастер-классы, лекции, экскурсии и дегустации.
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Владимирская область, дер. Зеленцино, 130 км от города
Фермер Дмитрий Климов и гастроном Андрей Куспиц — два Фигаро деревни Зеленцино. Они заставляют думать, что будни фермера — шапито и праздник. Экскурсия сюда — лучшее средство от городского сплина и усталости. Собрать ещё тёплые яйца, подоить корову, закоптить мясо и совершить паломничество к источнику Сергия Радонежского. Трансфер, ночёвка, обеды и ужины на заказ — Фигаро всё сделают!
Владимирская область, дер. Крутово, 130 км от города
Крупный бизнесмен из Лондона, а теперь обрусевший фермер Джон Кописки создал империю агротуризма а-ля рюс во Владимирской области. Здесь производят мясо (в том числе стейковые отрубы), молочную продукцию и, конечно, сыры. В наличии все услуги: от мастер-класса по сыроварению и хлебопечению до полевой практики ответственного земледелия и конной прогулки по лесу.
Фермерский кооператив «Марк и Лев»
Тульская область, пос. Приволье, 160 км от города
Вначале был ресторан «Марк и Лев», создатели которого мечтали о терруарной кухне — когда шеф использует только региональные продукты. Через три года мечты стали реальностью. Среди поленовских пейзажей рестораторы вырастили сообщество фермеров: от молочного, сырного и зернового производства до пивоварни. За один день можно посмотреть несколько хозяйств и попробовать их продукцию в авторском исполнении шефа Михаила Лукашорнка.
Биоферма «Болотово»
Тульская область, дер. Болотово, 140 км от города
На ферме «Болотово» два пассионария, Илья и Павел, превращают картошку, огурцы, свёклу и других гастрономических «чернорабочих» в произведения органического искусства. Фермеры приглашают в гости, лечат трудотерапией и рассказывают истории о своих предшественниках: агрономе-долгожителе Андрее Болотове и немецком биодинамисте Бернарде Хаке.
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Московская область, с. Парфентьево, 115 км от города
«Главное, чтобы работа тебе нравилась. Тогда и трудности будут в радость, потому что они добавляют интереса». Сергей Балаев — из того рода людей, пообщавшись с которыми чувствуешь прилив оптимизма. Кажется, что и его козы транслируют те же ценности, переводя их в заряженные живой энергией молоко и сыры. А ещё Сергей увлекается разведением деликатесных виноградных улиток, иппотерапией и банными спа-процедурами.
Калужская область, дер. Никола-Ленивец, 220 км от города
Соседство с арт-проектом «Никола-Ленивец» и биосферным резерватом Угра обязывает фермеров Сергея и Анну Морозовых сочетать креативный подход и органическое земледелие. Так в Калужской области появились арбузный редис, артишоки, спаржа, фиолетовый картофель, разноцветная кукуруза, капуста романеско в стиле Эшера — всего 75 видов культур в окружении живописных ландшафтов. Есть салат-бар, кейтеринг и кемпинг. Хороши праздники вроде Масленицы и Ивана Купалы.
Московская область, дер. Сивково, 116 км от города
Семья Ваньковых создала дополненную реальность на 100 гектарах в Можайском районе. Помимо производства внушительной потребительской корзины (птица, яйца, молоко, овощи, ягоды и фрукты, консервы) здесь предлагают комплекс загородных развлечений: коттеджи, бани, лес, рыбные пруды, конюшни, лодочная станция, мастер-классы. Но главная приманка для взрослых и детей — ферма и её обитатели.
Вокруг Санкт-Петербурга
«Благое место», загородное хозяйство Оптинского подворья
Выборгский район, пос. Сосновый Бор, 90 км от города
На аперитив — благостные пейзажи а-ля русская Тоскана и красочные храмовые фрески художника Александра Ищенко, получившего солнечное вдохновение и заряд радости в Римской академии художеств. Основное блюдо — экскурсия по ферме, где подаренные настоятелю страусы (купить страусиные яйца можно с мая по сентябрь) соседствуют с овцами романовской породы. На десерт — чай из разнотравья, мёд, свежий рассольный сыр, сделанный на крохотной сыроварне. Считайте это чудом, но местный сыр, случайно забытый в холодильнике, не потерял свежести и вкуса даже через две недели после покупки.
Лужский район, дер. Ситенка, 140 км от города
Бутиковая ферма молочных продуктов и сырных хитов, от маскарпоне и горгонзолы до грюйера и пармезана. Все сделаны с педантизмом гастрономических снобов, много путешествовавших горожан, уставших от города и ставших «новыми фермерами». Хозяйка Элла увлечена не только традициями сыроделия, но и ландшафтным дизайном. А это именно то, чего часто не хватает агротуризму в России, — красивого и при этом функционального дизайна. Здесь с ним полный порядок.
Всеволожский район, дер. Матокса, 55 км от города
Козы, овцы и бурёнки слушают песни Эдит Пиаф и Милен Фармер. Это, говорит хозяин, хорошо влияет на удои. В белёной русской избе зреют классические французские сыры с плесенью и без. Дегустационный сет сопровождает вино российского происхождения. Сыроварня — эффектный замес французского с нижегородским, точнее, с Куйвозовским. В этом районе Ленинградской области спрятана деревня Матокса с полутысячелетней историей. Приезжайте голодными — дегустации щедрые. К концу лета обещают ресторан, где будут готовить по рецептам хозяев, Анны и Сергея, привезённым из поездок по Франции.
Выборгский район, пос. Пруды, 180 км от города
Уединённый хутор на границе с Финляндией и семейная молочная ферма, где с 1990-х годов живут и работают три поколения фермеров Альцагировых. Профессиональные фольклористы, любители музыки, этнографии и традиционных русских праздников. Сюда стоит ехать с детьми и на несколько дней, чтобы пройти все мастер-классы и экскурсии, от «Юного фермера» до сбора лекарственных трав.
Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение», 60 км от города
Такие места сберегают как уловистые заводи или грибные поляны. По дороге ни коттеджа, ни дачи. Только лес, поля, тишина и воздух, который можно есть ложкой. В конце пути — бывший финский (до войны эти земли принадлежали Финляндии) хутор, где команда Светланы, Юрия и Романа воплощает в жизнь мечту об органической ферме замкнутого цикла. Благодаря свободному выгулу на фоне живописных пейзажей, отменному питанию и любовному уходу счастливые питомцы «НКС» (курицы, цесарки, индейки, утки, овцы) отличаются особой фотогеничностью и дружелюбием.
По всей России
Краснодарский край
Инвестиции и страсть имеют значение. «Долина Лефкадия» — пассионарный проект московского финансиста и страховщика Михаила Николаева. Хотите «европейский» агротуризм в России? Это сюда. Технологичная винодельня, экскурсия по живописным виноградникам с объяснением особенностей терруара, профессиональная дегустация, музей виноделия, дизайнерский отель, ресторан и комплекс небольших ремесленных ферм, где делают сыр по французской технологии, подсолнечное масло холодного отжима (мы же на Кубани) и собирают мёд.
«Соляная артель»
Карелия
Поморская солеварня на острове Луда Сеннуха в Белом море восстановлена по архивным записям Соловецкого монастыря двумя подругами. Ольга — журналист из Москвы, Татьяна — шеф-повар с Сахалина. Сварить соль-поморку, в составе которой 63 микроэлемента, от йода до платины. Попробовать сыры с ягелем — проект артели и Сямозерской сыроварни. Собрать и приготовить фукус, ценные бурые водоросли. «Соль, рыбалка, баня, спа-процедуры — у нас всесезонный кластер для суровых беломорских курортников». Лучшее время — с июля по сентябрь. На остров проложена автомобильная дорога. Размещение в палаточном лагере или гостевых домах в деревнях Поньгома и Старая Кузема.
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Алтайское холмогорье
Алтайский край
«Наш нос различает триллион запахов! » — пишет американский научный журнал Science. Проверить эти данные приятнее всего на Алтае на фитоэкскурсии по плантациям пряных и лекарственных трав (около 70 видов на территории в 10 гектаров) «Алтай Вистерра». Этим летом компания открывает для посещения весь цикл производства, от сбора трав до переработки сырья в лечебные сухие экстракты, чайные смеси и традиционные кисели. Ландшафтный парк и дендрарий, кемпинг, кафе, образовательный центр, фестиваль «АХ! Фест» (22 июля) — прилагаются.
Архангельская область
Производство иван-чая в деревне Нижнезолотилово — тот случай, когда погружение в быт русской деревни не превращается в туристический лубок. Секрет в том, что это дело для автора проекта Михаила Бронского — родное. Его прадеды жили в Нижнезолотилове с 1700 года. «А иван-чай у нас везде». Везде — это по берегам реки Ваги, известной в XIX веке как центр жизнерадостной важской росписи. Ферма Михаила — творческая. Каждый пакет или туес чая расписывают по старинным эскизам. Лучшее время для визита — июль, пора сбора листьев.