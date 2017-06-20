449
0
Гид по необычным местам городов — хозяев Кубка Конфедераций 2017
Короткие фотогиды по местам, которые вы, возможно, никогда не видели — и это стоит исправить.
National Geographic Россия
20 июня 2017 в 13:27
26
В 2018 году одиннадцати городам России впервые в истории страны предстоит принять матчи главного спортивного события планеты — чемпионата мира по футболу. Пока же четырем из них — Казани, Москве, Санкт-Петербургу и Сочи — выпала честь провести Кубок Конфедераций, генеральную репетицию турнира. О главных центрах силы этих городов — от Красной площади и Эрмитажа до «Розы Хутор» и «Кул Шарифа» — знают все, поэтому мы вместе с Russia.Travel сделали акцент на менее раскрученных местах, которые, однако, точно стоит посетить.
-
Крутицкое подворье — исторический памятник, основанный еще в XIII веке. Там был высажен один из первых в Москве декоративных садов, где были установлены так называемые «водометы» (фонтаны). Фото: Валерий Мороз
-
Во второй половине 17-го столетия Крутицкое подворье было местом духовного просвещения, здесь переводились книги Священного Писания с греческого на русский язык, а с 1834 по 1835 годы Набережные палаты подворья служили местом заключения Александра Герцена. Крутицкое подворье расположено недалеко от станции метро «Пролетарская». Фото: Валерий Мороз
-
Усадьба Кусково на востоке Москвы — это большой архитектурно-парковый ансамбль, который впервые упоминается еще в XVI веке. Фото: Максим Чикунов
-
В течение 300 лет до 1917 года усадьба Кусково находилась во владении Шереметевых. Здесь устраивались дворянские приемы, где иногда собирались до 30 тысяч человек. Фото: Tatiana Shkarupa
-
Шуховская башня была возведена в 1919—1922 годах. Изначально предполагалось, что башня возвысится на 350 метров и станет «конкуренткой» Эйфелевой башни (324 м). Однако из-за начавшейся гражданской войны и отсутствия нужного количества стали ее пришлось уменьшить до 160 м.Башня заработала по назначению в 1922 году: тогда с нее началась трансляция радиопередач, а в 1938 году состоялась первая телетрансляция.
-
Расположенная в пригороде Санкт-Петербурга между Стрельной и Петергофом, усадьба Михайловка названа в честь великого князя Михаила Николаевича, сына императора Николая I. Заброшенный дворец переживает всплеск интереса после серии публикаций фотографа «National Geographic Россия» Андрея Стрельникова. Фото: Андрей Стрельников
-
Дворы-колодцы Санкт-Петербурга — настоящие музеи под открытым небом, прячущиеся за обратной стороной переполненных туристами улиц и парадных фасадов знаменитых архитектурных памятников. Первые дома-колодцы появились еще в XVIII веке по причине дороговизны земли: владельцам было невыгодно строить традиционные П-образные конструкции и в результате здания устремились вверх. Фото: Александр Земцов
-
Российский государственный музей Арктики и Антарктики расположен в в здании бывшей единоверческой Никольской церкви, построенной в XIX веке. Эффектное архитектурное решение, нестандартная тематика и редкие экспонаты — все это делает музей достойным внимания даже при наличии таких мастодонтов, как Эрмитаж, Русский музей и Кунсткамера. Фото: Станислав Забурдаев
-
Расположенное в окрестностях Сочи озеро Хуко (в переводе с адыгского — «дельфин») окутано ореолом таинственности. Главная загадка озера — полное отсутствие в нем жизни: там нет ни рыбы, ни водорослей. Фото: Сергей Брошеван
-
4−5 месяцев в году Хуко сковано льдом, зато летом оно превращается в одно из красивейших мест всего региона. Фото: Олег Раевский
-
Агурские водопады — каскад нескольких водопадов на сочинской реке Агура. У подножия одного из них находится озеро, а в долине реки — пещера протяженностью 250 метров под названием «Чертова нора». Фото: Александр Горбенко
-
Гора Индюк — точка, на которой во время Второй мировой войны были остановлены движущиеся к Черному морю немецкие войска. Там до сих пор находят оружие, пробитые каски и другие напоминания о страшных военных временах. Сегодня Индюк — любимое место альпинистов-любителей. Фото: Павел Небо
-
Это единственное в мире дерево растёт в Сочи, в уникальном саду-музее «Дерева Дружбы». Его родоначальником является обычное лимонное дерево, посаженное Фёдором Зориным в 40-х годах ХХ века. А уникально оно тем, что известные и великие люди нашей эпохи привили к нему свои ветви. Имена их увековечены на самом дереве и на стелле высотой в трёхэтажный дом. Сейчас любой желающий имеет право заказать прививку ветки своего имени. Услуга эта платная, но почётная. Дерево великолепно плодоносит. С него собирают 45 различных сортов и видов цитрусовых: лимонов, апельсинов, мандаринов. Фото: Марина Коломазова
-
Зилантов монастырь на одноименной горе в Казани прекрасен в любое время года, но летом — особенно. По легенде, название горы происходит от имени жившего в ней крылатого змея. Сам же монастырь был основан Иваном Грозным в 1552 году, но уже через семь лет был перенесен на вершину горы из-за разлива Волги. Фото: Елена Гордеева
-
Построенный в первой половине XIX века дом купца Мельникова был одним из самых больших доходных домов в Казани. Известно, что в 1841 году в этом здании помещались гостиница для проезжающих, университетская типография, трактир, сахарные и чайные лавки, пряничное заведение, цирюльня, сапожная и швейная мастерские. В гостинице останавливались многие приезжавшие в Казань писатели и общественные деятели: Луначарский, Маяковский, А.Горький, Фадеев, А.Толстой. Фото: Сергей Бурбона
-
Дворец земледельцев навряд ли может считаться «неочевидной» казанской достопримечательностью, но у нас была веская причина внести его в список. Ни одно здание в городе не претерпело вокруг себя столько полемики. Мнения получились полярными: одни утверждают, что Дворец получился памятником пошлости и дешевого гигантизма, другие видят в нем неожиданную гармонию мощи и эстетики. Фото: Артем Мирный / Artyom Mirniy
Почитайте путеводитель по городам главного футбольного праздника 2017, составленный их жителями; узнайте, как попасть на турнир, если вы еще не там, но очень хочется.