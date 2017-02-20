UTair будет продавать дешевые авиабилеты без точного времени вылета
Новую тарифную опцию для пассажиров эконом-класса авиакомпания назвала «Лайт Открытый». Предложение является пилотным и тестируется только на двух маршрутах из аэропорта Внуково: Москва — Тюмень и Москва — Ростов-на-Дону. По первому из них авиаперевозчик выполняет три прямых рейса в сутки (и еще более десяка с пересадкой); по второму — более десяти прямых рейсов ежедневно.
Продаваться билеты тарифа «Лайт Открытый» будут только на официальном сайте авиакомпании. В авиакомпании подчеркивают, что новая опция позволит совершать спонтанные путешествия и бизнес-поездки гарантированно дешевле при условии, что пассажир не привязан ко времени вылета. При покупке билета он выбирает дату, а затем маршрут-квитанция с точной информацией о рейсе направляется ему до 12:00 по электронной почте за день до отправления.
Коммерческий директор UTair Павел Пермяков рассказал «Коммерсанту», что основная цель нового тарифа — рост загрузки. По его данным, существует категория пассажиров, для которых важно не точное время вылета или прилета, а низкая цена, но они не готовы отказываться от высокого уровня сервиса.
Эксперты, в свою очередь, напоминают, что ряд мировых авиакомпаний проводит похожие эксперименты: немецкая Eurowings позволяет «слепое бронирование», когда пассажир покупает билет на фиксированную дату, но не знает, в какой город из десяти направлений полетит. Эти маршруты обычно объединены тематикой: например, шопинг или пляжный отдых. Однако с учетом особенности сети UTair аналогичную услугу предложить сложно: вряд ли пассажиры захотят слетать на досуге в любой из «нефтедобывающих городов» — Тюмень, Сургут или Усинск. Загрузку бортам UTair действительно нужно улучшать: в 2016 году она составила 71,9%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в среднем в России.
По сообщению Агентства городских новостей «Москва», в Федеральную службу по интеллектуальной собственности уже поступила заявка от ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на регистрацию товарного знака «Билет без времени». По всей видимости, спецпредложение для путешествующих в Тюмень или Ростов-на-Дону начнет действовать после одобрения заявки: в настоящее время в форме покупки билетов тариф «Лайт Открытый» не предлагается.
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