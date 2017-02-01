Россия

На границе России с Беларусью установлена пограничная зона

Ранее пограничной зоны на границах субъектов РФ с Беларусью не было.
Интерфакс
1 февраля 2017 в 19:49
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  • На границе России с Беларусью установлена пограничная зона

Пограничная зона установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью в соответствии с приказами директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, сообщает «Интерфакс». Такие меры были приняты для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ».

Приказ ФСБ был зарегистрирован в Министерстве юстиции 26 января 2017 года и должен вступить в силу через 10 дней. Согласно документу, во всех областях, граничащих с Беларусью, будут назначены места и время для въезда в пограничную зону, а также установлены предупреждающие знаки.

На сегодняшний день граница между Россией и Республикой Беларусь какими-либо договорами не определена и на местности не обозначена.

Напомним, что 9 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом режиме для граждан 80 государств, который должен вступить в силу через месяц после официальной публикации. Безвизовый режим будет возможен при условии въезда в страну через пропускной пункт в национальном аэропорте «Минск». Срок пребывания в Беларуси при таком раскладе будет ограничен пятью сутками.

Указ распространяется на 80 стран, в числе которых 39 европейских (включая весь Евросоюз), Бразилия, Индонезия, США, Япония и ряд других государств.

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