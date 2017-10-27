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«Зеленые легкие» Казани: велоэкскурсия по городу

2016 год стал годом парков и скверов в Республике Татарстан. По всему региону было обновлено и восстановлено более 50 экологических пространств. Казань и некоторые другие города Татарстана обзавелись новыми парками, выросшими на пустырях или посреди густых городских посадок. Совершить увлекательную экскурсию по Казани в поисках самой зеленой лужайки и самого чистого пруда лучше всего на удобном скоростном велосипеде.
Партнерский материал
27 октября 2017 в 18:24
  • Парк тысячелетия Казани
    Парк тысячелетия Казани

Парк тысячелетия Казани

Начать экскурсию можно с одного из самых молодых парков Казани, открытие которого было приурочено к празднованию 1000-летия города. Главная аллея парка демонстрирует путь многовекового развития Казани, а в центре установлен большой фонтан в виде кипящего казана, который олицетворяет историю происхождения города.

По всей площади парка установлены бронзовые охранники — зиланты (мифологическое существо в татарских легендах, принимающее облик дракона), а от центрального фонтана отходит множество зеленых аллей, каждая из которых непременно ведет к какой-нибудь достопримечательности города. Кстати, парк успел стать популярным среди молодоженов — по традиции, они загадывают здесь желание, бросая монетки в фонтан.

Лядской сад

Оставив позади ближайшую к парку пешеходную улицу Петербургскую и торгово-развлекательный комплекс «Кольцо», путешественникам предстоит преодолеть небольшую возвышенность, чтобы оказаться в уютном и спокойном, так любимом жителями города Лядском садике.

История парка уходит корнями в XVIII век, когда сад с фонтаном, деревьями и искусственным освещением принадлежал усадьбе генерал-майора Алексея Лецкого. Однажды генерал-майор принимал в гостях императора Павла I, после чего император приказал назвать проходящую улицу именем Алексея Лецкого (ныне — улица Горького). Лецкой сад являлся местом встреч и прогулок высшего общества Казани, здесь часто проходили светские рауты. Однако, жители Казани Лецкой сад называли Лядским, так и прижилось именно это название.

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