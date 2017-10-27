«Зеленые легкие» Казани: велоэкскурсия по городу
Парк тысячелетия Казани
Начать экскурсию можно с одного из самых молодых парков Казани, открытие которого было приурочено к празднованию 1000-летия города. Главная аллея парка демонстрирует путь многовекового развития Казани, а в центре установлен большой фонтан в виде кипящего казана, который олицетворяет историю происхождения города.
По всей площади парка установлены бронзовые охранники — зиланты (мифологическое существо в татарских легендах, принимающее облик дракона), а от центрального фонтана отходит множество зеленых аллей, каждая из которых непременно ведет к какой-нибудь достопримечательности города. Кстати, парк успел стать популярным среди молодоженов — по традиции, они загадывают здесь желание, бросая монетки в фонтан.
Лядской сад
Оставив позади ближайшую к парку пешеходную улицу Петербургскую и торгово-развлекательный комплекс «Кольцо», путешественникам предстоит преодолеть небольшую возвышенность, чтобы оказаться в уютном и спокойном, так любимом жителями города Лядском садике.
История парка уходит корнями в XVIII век, когда сад с фонтаном, деревьями и искусственным освещением принадлежал усадьбе генерал-майора Алексея Лецкого. Однажды генерал-майор принимал в гостях императора Павла I, после чего император приказал назвать проходящую улицу именем Алексея Лецкого (ныне — улица Горького). Лецкой сад являлся местом встреч и прогулок высшего общества Казани, здесь часто проходили светские рауты. Однако, жители Казани Лецкой сад называли Лядским, так и прижилось именно это название.
В 2016 году парк был полностью отреставрирован и благоустроен. В сквере обновили фонтан, появилась зона для воркаута (уличного фитнеса), на деревьях обустроили себе дом две белочки, а возле детской площадки установили скульптуру доброй бабушки Аняни («эбики» от тат. «әби» — бабушка). Одним из центров притяжения парка стал новый ресторан с комфортной террасой прямо под кронами деревьев.
Парк «Черное озеро»
Вблизи от Лядского сада находится парк с необычным названием. По одной из легенд, одноименное озеро, долгое время находящееся на территории парка, получило такое название из-за скопившихся в нем загрязнений, а по другой, более романтичной, — водоем так назвали благодаря облюбовавшим его черным лебедям. Из достоверных источников известно, что в лучшие годы озеро обладало кристально чистой водой, которую использовали для ловли рыбы и приготовления пищи.
В XIX веке парк служил одним из основных мест гуляний казанцев. Здесь находился популярный в то время ресторан и павильоны фотографий известных авторов. Летом функционировал фонтан, а зимой заливался каток.
В 2016 году была отреставрирована первая очередь парка. В нем обновили одну из главных достопримечательностей — Арку влюбленных. Говорят, что если встать по разные стороны внутри арки и совершить признание в любви шепотом, то возлюбленный или возлюбленная услышат его, стоя по другую сторону.
В центре парка появилась новая сцена для общественных мероприятий, места для зрителей и пологий склон в качестве естественного амфитеатра. Здесь проходят интересные выставки и ярмарки, такие как Open Space Market (выставка-ярмарка местных производителей одежды и аксессуаров ручной работы), Open Food Market (выставка-ярмарка местных заведений общепита), Книжный фестиваль и другие.
Кремлевская набережная
После Черного озера дорога лежит в сторону Национального культурного центра Казани, известного больше как НКЦ. Здесь на возвышенности расположено здание музея 1000-летия города и высотная стела, которые были открыты к празднованию памятной даты. С холма открывается восхитительный панорамный вид на Казань, а длинная лестница ведет прямо на набережную реки Казанки.
Кремлевская набережная — настоящий магнит для всех жителей и гостей города Казани. Активности и поток туристов не стихают здесь даже зимой, а летом это, пожалуй, лучшее место в городе, для того, чтобы неспешно прокатиться на велосипеде, роликах или лонгборде, к тому же, все это можно взять здесь напрокат. Дорожки набережной поделены на специальные пешеходные зоны и зону для катания. Покрытие линии катания состоит из ровных и гладких, как зеркальная поверхность, бетонных плит, кататься по которым — одно удовольствие.
На набережной есть множество кафе и ресторанов, детские развлечения и зона для воркаута. Маршрут дорожки соединяет НКЦ Казань с подножьем Казанского кремля, откуда легко можно попасть на мост, связывающий две части города — историческую и жилую.
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