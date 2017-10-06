  • По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России
    Прогулка по Москве-реке. Фото: Николай Семеновский
  • По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России
    Север Ладожского озера недалеко от г. Сортавала. Фото: Shitov Alexandr
  • По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России
    Нева, Санкт-Петербург. Фото: Александр Дубровский
  • По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России
    Нижний Новгород Фото: Писарева Ольга Анатольевна
Точка Ru

По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России

Круизы бывают разными: от часового катания на речном трамвайчике по Москве-реке до двухнедельного путешествия по Волге и ее притокам. Даем советы, когда отправиться в путешествие по полноводным российским рекам и озерам, что посмотреть — и что привезти на память.
Николай Кулапов
6 октября 2017 в 16:38
14

Столичный круиз

«Московская кругосветка» — 1800-километровый кольцевой маршрут по Москве-реке, Оке, Волге и каналу имени Москвы. В этот маршрут входят два города Золотого кольца — Ярославль и Кострома, а еще Нижний Новгород, Казань, Мышкин, Муром и Коломна. Началом и концом маршрута считаются два столичных речных вокзала, Северный и Южный. Направление движения по речному кольцу — по или против часовой стрелки — может быть любым.

  • По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России
    Вид со стен нижегородского Кремля. Фото: Лидия Липкина
Иногда круизы по речному кольцу становятся частью более длинного маршрута Волга — Кама. В зависимости от количества стоянок и экскурсий, Московская кругосветка занимает от 10 дней до двух недель. Более долгие круизы с путешествием к верховьям Камы требуют больше времени — около 20 суток.

Издалека долго…

Путешествия по Волге также бывают разными по времени. Самые короткие — это круизы выходного дня, например к городам, лежащим к северу от Москвы: Углича, Ярославля или Твери — и обратно.

  • По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России
    Волга в окрестностях Ульяновска Фото: Чернышева Виктория
Впрочем, теплоходы чаще направляются на юг, в низовья Волги. Достигнув Астрахани или Ростова-на-Дону, суда разворачиваются и возвращаются вверх по реке в столицу. Срок такого плавания — немалый, от 19 до 22 дней. Впрочем, вовсе не обязательно проделывать его целиком: можно сойти с корабля на любой остановке, а вернуться обратно можно на поезде или самолете.

На север!

Москва — Санкт-Петербург

Москва-река, Волга, озера Белое, Онежское, река Свирь, озеро Ладожское и, наконец, Нева. Плавание по цепочке рек, каналов, шлюзов и озер быстрым не назовешь (путь в один конец может занять целую неделю), но полученные впечатления сторицей окупают потраченное время.

  • По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России
    На Ладожском озере. Фото: Вагина Юлья Геннадьевна

Читать далее

Тоже интересно

Мань-пупу-нёр, Ергаки и Эльтон: 20 самых живописных мест России

Обсудить
СМИ2
Рыболов показал, что за рыба ловится в Припяти (фото)
Рыболов показал, что за рыба ловится в Припяти (фото)
Тоже интересно
Снежный барс: легенда гор
Снежный барс: легенда гор
Фотоконкурс!
Посмотрите на красоту деловых кварталов
Посмотрите на красоту деловых кварталов