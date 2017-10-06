По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России
Столичный круиз
«Московская кругосветка» — 1800-километровый кольцевой маршрут по Москве-реке, Оке, Волге и каналу имени Москвы. В этот маршрут входят два города Золотого кольца — Ярославль и Кострома, а еще Нижний Новгород, Казань, Мышкин, Муром и Коломна. Началом и концом маршрута считаются два столичных речных вокзала, Северный и Южный. Направление движения по речному кольцу — по или против часовой стрелки — может быть любым.
Издалека долго…
Путешествия по Волге также бывают разными по времени. Самые короткие — это круизы выходного дня, например к городам, лежащим к северу от Москвы: Углича, Ярославля или Твери — и обратно.
На север!
Москва — Санкт-Петербург
Москва-река, Волга, озера Белое, Онежское, река Свирь, озеро Ладожское и, наконец, Нева. Плавание по цепочке рек, каналов, шлюзов и озер быстрым не назовешь (путь в один конец может занять целую неделю), но полученные впечатления сторицей окупают потраченное время.
Круизные компании предлагают самые разные программы круизов. Например, 12-дневное плавание до Северной столицы и обратно можно разнообразить экскурсиями по главным достопримечательностям Русского Севера: Кирилло-Белозерскому и Ферапонтову монастырям, Валааму и Кижам.
Из Москвы можно добраться и до жемчужины Белого моря — Соловецкого монастыря. Первые этапы этого путешествия совпадают с маршрутом до Питера, но на перепутье — Онежском озере — корабль не входит в реку Свирь, а уходит дальше, к северному берегу, где расположен вход в Беломоро-Балтийский канал. Минуя еще одну цепочку водоемов (Маткоозеро, Телекино, Выгозеро), круизный теплоход достигает акватории Беломорска, стоящего на самом побережье. Теперь только 65 километров (то есть, конечно, 35 морских миль) отделяют его от Соловецкого архипелага. Путь в два конца обычно занимает 11−13 дней.
Если же вам доведется побывать летом в Архангельске, не упустите возможность подняться вверх по Северной Двине: это менее растиражированный маршрут, и ходят по нему лишь пару раз в год — но в том и заключается его прелесть.
Сибирские круизы
Описание озерных круизов было бы неполным без упоминания маршрутов по Байкалу. Поселок Листвянка, бухта Песчаная, бухта Ая, Мыс Хобой — и сам знаменитый остров Ольхон, Ушканьи острова, Мыс Котельниковский — для тех, кто путешествует на корабле, достопримечательности Байкал раскрываются совсем иначе. Продолжительность путешествия, как и в случае с речными круизами, может быть разным — от пары дней до 12 суток.
Круизы по сибирским рекам отличаются описанных выше путешествий. Например, на полноводной Лене (в отличие от Волги, да и от Енисея с Обью) нет плотин и гидроэлектростанций, так что плавание вдоль Ленских столбов, прогулки по тайге и знакомство с коренными обитателями этих краев позволят перенестись в далекое прошлое Сибири, которая еще не знала европейских колонизаторов.
Обычно все круизы по Лене начинаются в порту Якутска. Отсюда корабли отправляются либо на север и доходят до моря Лаптевых, где находится поселок Тикси, либо поднимаются против течения на юг, доходя до каньона Ленские щеки. И тот, и другой маршрут длятся около двух недель.
Путешествия по Енисею нередко входят в программу более масштабных туров — например, экспедиции на плато Путорана. Впрочем, местные турфирмы организуют и собственно круизы между Дудинкой (речными «воротами» Норильска), Енисейском и Красноярском.
Тем, кто собирается в плавание по Оби, понадобится прибыть в Салехард или Новосибирск: суда ходят между этими двумя городами.
На чем?
Большинство речных и озерных круизов совершаются на больших теплоходах. На таких судах несколько палуб (то есть «этажей») со множеством номеров, несколькими обеденными залами и барами, бассейнами. Каюты на таких кораблях больше всего напоминают номера в гостиницах: здесь есть душ и санузел, кровати (часто двуспальные), шкафы, мини-бар и так далее.
На борту теплохода можно найти все, что что душа пожелает — от сувенирного киоска до сауны и спортивных тренажеров, одна имейте в виду, что количество и ассортимент услуг различается в зависимости от тура и типа билета.
Для круиза также можно зафрахтовать моторную или парусную яхту, прогулочный катер или катамаран. Они быстрее и маневреннее, однако по части комфорта уступают теплоходам: места здесь меньше, гальюн может отсутствовать вовсе, а на крупных озерах в ветреную погоду на маломерном судне может укачать. Впрочем, кому-то такое плаванье покажется милее и романтичнее медлительных теплоходов.
Когда?
Речная навигация закрывается на зиму — хотя и бывают исключения вроде плавучих ресторанов, которые курсируют по Москве-реке 365 дней в году. Однако большинство судов встают на зимнюю стоянку с ноября по апрель.
Что привезти с собой?
Из «Московской кругосветки» — платки, пряники, украшения и утварь, из северных круизов — поделки из карельской березы, наливки и настойки, из волжских путешествий — чак-чак и травяные чаи, а из сибирских, безусловно, копчености, соленья и поделки искусных туземных косторезов.