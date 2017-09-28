  • Ростовская финифть: это всё цветочки!
    Фото: Павел Пелевин
  • Ростовская финифть: это всё цветочки!
    Фото: Павел Пелевин
  • Ростовская финифть: это всё цветочки!
    Фото: Павел Пелевин
  • Ростовская финифть: это всё цветочки!
    Фото: Павел Пелевин
  • Ростовская финифть: это всё цветочки!
    Фото: Павел Пелевин
Точка Ru

Ростовская финифть: это всё цветочки!

Одна из древнейших техник в мире, живописная эмаль, пришла на Русь из Византии в X веке.
Партнерский материал
28 сентября 2017 в 11:29
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«Цветочки?! Конечно, все только о них и слышали, — презрительно фыркает Наталья. — Нельзя поддаваться общественному мнению. Финифть в представлении масс — это цветочки. Но надо понимать, что на них мы бы давно уже исчезли».

Наталья Конова, экскурсовод при фабрике «Ростовская финифть», сегодня не просто сопровождает нас в мир финифти. Но и рушит стереотипы, связанные с темой, лежащей в истоках известного ростовского промысла, пожалуй самого живого промысла России.

Финифть (или живописная эмаль) — невыцветающая роспись мельчайшим стеклянным порошком со связующим элементом. Одна из древнейших техник в мире, живописная эмаль пришла на Русь из Византии в X веке. В переводе с греческого финифть означает «блестящий, лучезарный камень» и дает отсылку к тем временам, когда наши предки плавили не стекло, а толченые самоцветы.

В привычном виде техника закрепилась лишь в XVII веке, после изобретения французом Жаном Тутеном огнеупорных красок на эмалевой основе. Центром финифтевого дела стал Ростов Великий, который по совместительству являлся еще и духовным центром земли русской. Будучи богат православными святынями, Ростов собирал большое количество паломников, а паломникам требовались недорогие памятные вещи из местной Мекки. Решение пришло само — финифтевые иконки, писанные в простой, точечной-пунктирной манере, заполнили монастырские лавки. Ценовая политика была гуманной: аскетичная форма и отсутствие драгметаллов в оформлении делали образки доступными, никто не уходил обиженным.

В то же время финифть всегда была востребована епархией: православной церкви нужны были изящные, долговечные миниатюры для украшения окладов, крестов, облачения священников и литургических наборов. Яркая и невыцветающая веками финифть идеально подошла для этих целей.

  • Фото: Павел Пелевин
  • Фото: Павел Пелевин
  • Фото: Павел Пелевин
  • Фото: Павел Пелевин
  • Фото: Павел Пелевин

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