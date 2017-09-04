  • Красоты Дальнего Востока
    Долина Гейзеров, Камчатка Фото: Станислав Седов (Airpano)
  • Красоты Дальнего Востока
    Командорские острова, остров Топорков. Птицы, живущие на острове, объединяются в колонии и роют норы в земле. Фото: Брызгалова Дарья Сергеевна
  • Красоты Дальнего Востока
    Чукотка Фото: lonelyfreeranger
  • Красоты Дальнего Востока
    Калан — морская выдра — на Командорских островах. Фото: Сергей Фомин
  • Красоты Дальнего Востока
    Камчатка. Фото: Сергей Козинцев
  • Красоты Дальнего Востока
    Вулкан Креницына на острове Онекотан. Фото: Станислав Седов (Airpano)
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Красоты Дальнего Востока

От безлесой Чукотки до непроходимых бамбуковых зарослей на Курилах, от ледяных ветров Заполярья до огненного дыхания камчатских вулканов, от седой равнины океана до белоснежных горных пиков — Дальний Восток сводит с ума своим многообразием. Описать все его чудеса в одной статье невозможно — но мы попытаемся.
Николай Кулапов
4 сентября 2017 в 11:47
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Чукотка: от Анадыря до Эгвекинота

Статус пограничной зоны, высокие цены на продукты, капризная погода и непредсказуемый транспортный график делают Чукотку недостижимой для многих (даже весьма опытных) путешественников. А между тем на полуострове есть, на что посмотреть. Фотографов манят сюда крупные лежбища моржей и шумные птичьи базары, туристов — трекинг по живописным уголкам полуострова и круизы на близлежащие острова — например, Врангеля и Ыттыгран. Во время путешествий можно познакомиться с бытом оленеводов и встретиться с хозяевами Арктики — белыми медведями, овцебыками, серыми китами, нерпами и белухами.

Зимы здесь весьма суровы, так большинство туров на Чукотку (за редким исключением) организуют в июле-сентябре. Планируя путешествие на северо-восточный край нашей страны, всегда нужно иметь запасе план Б: погода может легко внести свои коррективы в вашу поездку.

Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.

  • Чукотка — одно из немногих мест на планете, где разрешена охота на китов. Фото: Соколова Виктория
  • Фото: Евгений Труфанов
  • Фото: Михаил Коростелёв
  • Китовая Аллея — 500-летнее эскимосское святилище на острове Ыттыгран. Фото: National Ocean Service, NOAA
  • Фото: Аглая Цидулко
  • Фото: Кирилл Уютнов

Камчатка: «Здесь начинается Россия»

Здесь можно подняться на вершину вулкана и полюбоваться на озеро в кратере, с опаской заглянуть в кипящие грязевые котлы и, ускорив шаг, пройти мимо ярко-желтых серных фумарол, над которыми поднимаются теплые и едко пахнущие испарения. Прибывающие с материка туристы не упускают шанса искупаться в горячих термальных источниках и промерзнуть, дожидаясь рассвета на побережье Тихого океана.

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