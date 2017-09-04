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Долина Гейзеров, Камчатка Фото: Станислав Седов (Airpano)
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Командорские острова, остров Топорков. Птицы, живущие на острове, объединяются в колонии и роют норы в земле. Фото: Брызгалова Дарья Сергеевна
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Чукотка Фото: lonelyfreeranger
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Калан — морская выдра — на Командорских островах. Фото: Сергей Фомин
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Камчатка. Фото: Сергей Козинцев
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Вулкан Креницына на острове Онекотан. Фото: Станислав Седов (Airpano)
Красоты Дальнего Востока
Чукотка: от Анадыря до Эгвекинота
Статус пограничной зоны, высокие цены на продукты, капризная погода и непредсказуемый транспортный график делают Чукотку недостижимой для многих (даже весьма опытных) путешественников. А между тем на полуострове есть, на что посмотреть. Фотографов манят сюда крупные лежбища моржей и шумные птичьи базары, туристов — трекинг по живописным уголкам полуострова и круизы на близлежащие острова — например, Врангеля и Ыттыгран. Во время путешествий можно познакомиться с бытом оленеводов и встретиться с хозяевами Арктики — белыми медведями, овцебыками, серыми китами, нерпами и белухами.
Зимы здесь весьма суровы, так большинство туров на Чукотку (за редким исключением) организуют в июле-сентябре. Планируя путешествие на северо-восточный край нашей страны, всегда нужно иметь запасе план Б: погода может легко внести свои коррективы в вашу поездку.
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Камчатка: «Здесь начинается Россия»
Здесь можно подняться на вершину вулкана и полюбоваться на озеро в кратере, с опаской заглянуть в кипящие грязевые котлы и, ускорив шаг, пройти мимо ярко-желтых серных фумарол, над которыми поднимаются теплые и едко пахнущие испарения. Прибывающие с материка туристы не упускают шанса искупаться в горячих термальных источниках и промерзнуть, дожидаясь рассвета на побережье Тихого океана.
Кстати, Халактырский пляж, усыпанный черным, как смоль, вулканическим песком, считается одним из лучших в России мест для серфинга. Ловят волны здесь летом и осенью. Здесь можно встретить и загорающих: это место — излюбленное место отдыха жителей Петропавловска-Камчатского. Зимой камчадалы меняют серф на сноуборд и отправляются покорять местные склоны. Если вам хоть о чем-то говорят слова пухляк, целина и хели-ски, то вам стоит всерьез подумать о фрирайде на заснеженных склонах вулканов.
В конце лета, когда лосось возвращается из океана в озера, чтобы выметать икру, к берегам озер (например, Кроноцкому и Курильскому) стекаются медведи и туристы. Соседство кажется опасным — но на Камчатке люди и животные научились доверять друг другу.
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Курилы: между морем и океаном
Курилы — гряда островов, тянущихся от Камчатки до северных рубежей Японии. Вдоль них тянется дуга Тихоокеанского огненного кольца — цепочка крупных вулканов. Один из них, исполин Алаид, поднимается прямо из моря на два с лишним километра. Это самая высокая точка архипелага — его видно даже с Камчатки.
Вулкан и полуостров связывает красивое предание. Примерно так его пересказал С.П. Крашенинников — знаменитый путешественник XVIII века.
Согласно легенде, когда-то Алаид возвышался над Курильским озером. Окрестные горы были недовольны соседством: высокий вулкан бросал на них тень. Устав от упреков, Алаид покинул эти место и обосновался в одиночестве в море — но в озере осталось его сердце. Скала, выступающая из вод Курильского озера, и поныне называется Сердцем Алаида и остается излюбленным объектом фотографов.
В программу курильских туров включают Онекотан — еще один остров Курильского архипелага, на котором находится Кольцевое озеро. Водоем получил свое имя не случайно: прямо из него поднимается конус вулкана Креницына.
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Краб — классика дальневосточной гастрономии. Фото: Peter / Flickr.com
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Остров Итуруп, Южные Курилы. Голубоватые и зеленоватые кислотные ручьи сливаются в окутанную паром речку Кипящую. Фото: Алексей Харитонов
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Вулкан Тятя на побережье Тихого океана острова Кунашир. Фото: Городецкий Евгений
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Остров Кунашир. Бирюзовая вода озера Горячего разбавляется белесой водой из канала, соединяющего его с соседним озером Кипящим.
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Фото: Родион Житин
Хабаровский край
Среди поросших зеленью сопок лежат долины, таящие в себе реликтовые озера, водопады и зияющие пасти пещер. Этот край прекрасно подойдет для активного туризма: летом здесь сплавляются по рекам и ходят в пешие походы (если правильно выбрать время, можно попасть в ягодный сезон или поудить рыбу). Зимой же начинают работу горнолыжные склоны.
В числе главных чудес Хабаровского края — знаменитый хребет Кондёр, который легко принять за метеоритный кратер или разрушенный вулкан. Это идеально ровный круг диаметром 8 километров, образованный скалами высотой порядка 1300 м. Добраться до него непросто, но вид сторицей окупает потраченные время и силы.
Труднодоступным считается и другой горный хребет — Дуссе-Алинь, прозванный «Затерянным миром» за свою удаленность от дорог и городов.
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Горный массив Кондёр. Фото: NASA
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«Затерянный мир» — хребет Дуссе-Алинь, озеро Медвежье Фото: Sergei Rudas
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Краснокнижный лотос Комарова. Фото: anni-sanni
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Петроглифы Сикачи-Аляна Фото: wikipedia.org
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Гималайский медведь. Фото: Константин Ткаченко
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Тюлень — один из обитателей Шантарских островов. Фото: Фроленок Александр Анатольевич
Шантарские острова — место для тех, кто предпочитает природные памятники рукотворным. Тур на архипелаг — это отличная возможность фотографу-анималисту поупражнять свои навыки: здесь есть лежбища нерп и птичьи базары, в местные бухты нередко заходят киты и косатки.
Сахалин: у самого восхода
Японская железная дорога, чеховские места, водопады, скалы и настоящие джунгли — добро пожаловать на Сахалин! С материка сюда можно добраться на самолете или пароме. Знакомство с островом, как и с большинством дальневосточных красот, стоит назначить на лето-осень: только тогда можно в полной мере оценить прелесть местных горячих источников или размеры местной растительности.
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Исполинские лопухи Сахалина. Фото: Владимир Елькин
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Железнодорожный мост, построенный японцами в 1928 году, ныне называется Чёртовым. Фото: Владимир Елькин
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Ночевка на самой высокой точке острова Сахалин — горе Лопатина (1609 метров). Фото: Ковалев Дмитрий Алексеевич
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Остров Монерон — одна из жемчужин Сахалинской области. Фото: Сергей Румянцев (Airpano)
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Молодой серый кит у берегов Сахалина. Фото: Сергей Фомин
Владивосток — город на краю света
Во всех путеводителях по Приморскому краю вы найдете упоминания двух мостов Владивостока — Золотого и Русского. Открывшись пять лет назад, они быстро стали визитной карточкой города. В том же путеводителе вам наверняка встретится и Владивостокский фуникулер и Ворошиловская батарея на Русском острове. В полусотне километров от города расположен остров Путятина, известный среди горожан и туристов расположенным тут Гусиным озером, где каждое лето расцетают красивейшие лотосы.