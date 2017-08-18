  • Золотое кольцо России
    Фото: Russia Travel/Павел Пелевин
  • Золотое кольцо России
    Беседка на Волжской набережной. Фото: Официальный туристский портал Ярославской области
  • Золотое кольцо России
    Успенский собор во Владимире.
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Золотое кольцо России

В знаменитый маршрут через старейшие города Центральной России — Золотое кольцо — традиционно входят восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Иногда в него включают другие населенные пункты, например, Касимов и Калугу, так что даже у самого известного маршрута России есть вариации. Но в оригинальной серии очерков Юрия Бычкова под общим названием «Золотое кольцо» городов всего восемь. Это своего рода классика туризма: набережные и улицы с чуть ли не полной эволюцией российской архитектуры за много веков — от древних храмов до конструктивизма. Здесь, в городах Золотого кольца, начиналась история России.
National Geographic Россия
18 августа 2017 в 09:02
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Многие достопримечательности Золотого кольца включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, например исторический центр Ярославля — города с многовековой историей. Объектом ЮНЕСКО здесь выступает территория в 110 гектаров с более чем сотней памятников архитектуры.

Одна из главных достопримечательностей города — Стрелка, территория на слиянии двух рек, Волги и Которосли. Именно здесь был основан Ярославль, о чем напоминает установленный к тысячелетнему юбилею города памятник. От открывающейся с высокого берега Стрелки панорамы захватывает дух, а по набережной Волги протянулся целый ансамбль церквей. Стоит посмотреть и на Арсенальную башню — сохранившуюся часть старой крепости, где раньше хранилось оружие, а также осмотреть богатейшую коллекцию икон в Митрополичьих палатах. Они были построены в XVII веке в качестве парадной резиденции митрополита Ионы Сысоевича — главы православной церкви Ярославля. Заканчивают осмотр Стрелки туристы обычно отдыхом в открытой шестиколонной Волжской беседке — это еще один символ Ярославля.

Также под охраной ЮНЕСКО находятся белокаменные памятники Владимира и Суздаля; всего их в списке восемь. Храм Покрова на Нерли — пожалуй, самый известный из них, а может, и самый совершенный. Окруженный рекой, он возведен на искусственно сооруженном из камней и глины холме, чтобы его не затопило в весеннее половодье. Стены храма слегка наклонены внутрь, что зрительно увеличивает его высоту.

  • Золотое кольцо России
    Фото: Официальный туристический портал Владимирской области

Золотые ворота во Владимире считались парадным входом в город в XII—XIII вв.еках, служили для встречи почетных гостей. Их дубовые створы были покрыты листами золоченой меди и ярко блестели на солнце — отсюда и такое название. Белокаменная триумфальная арка, достигавшая высоты 14 метров, придавала сооружению еще более величественный вид.

Ворота были символом богатства и княжеской власти. Многие до сих пор считают счастливой приметой пройти под аркой Золотых ворот и загадать желание. Из-за частых пожаров и набегов врагов нынешний внешний вид Золотых ворот значительно отличается от первоначального. Сегодня там находится военно-историческая экспозиция: наконечники стрел и копий, кольчуги, ружья, знамена и награды.

Успенский собор во Владимире — еще один белокаменный памятник из списка ЮНЕСКО, но это не единственная причина посетить его: в интерьере сохранилось несколько фресок, написанных Андреем Рублевым с Даниилом Черным, — «Страшный суд», «Шествие праведных в рай»… Стоит также обязательно осмотреть Дмитриевский собор во Владимире, покрытый искусной резьбой по камню, которую можно рассматривать часами. И, конечно, в путешествие по Золотому кольцу обязательно входит Троице-Сергиева лавра, символ русского православия, с ее великолепными музеями.

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