Золотое кольцо России
Многие достопримечательности Золотого кольца включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, например исторический центр Ярославля — города с многовековой историей. Объектом ЮНЕСКО здесь выступает территория в 110 гектаров с более чем сотней памятников архитектуры.
Одна из главных достопримечательностей города — Стрелка, территория на слиянии двух рек, Волги и Которосли. Именно здесь был основан Ярославль, о чем напоминает установленный к тысячелетнему юбилею города памятник. От открывающейся с высокого берега Стрелки панорамы захватывает дух, а по набережной Волги протянулся целый ансамбль церквей. Стоит посмотреть и на Арсенальную башню — сохранившуюся часть старой крепости, где раньше хранилось оружие, а также осмотреть богатейшую коллекцию икон в Митрополичьих палатах. Они были построены в XVII веке в качестве парадной резиденции митрополита Ионы Сысоевича — главы православной церкви Ярославля. Заканчивают осмотр Стрелки туристы обычно отдыхом в открытой шестиколонной Волжской беседке — это еще один символ Ярославля.
Также под охраной ЮНЕСКО находятся белокаменные памятники Владимира и Суздаля; всего их в списке восемь. Храм Покрова на Нерли — пожалуй, самый известный из них, а может, и самый совершенный. Окруженный рекой, он возведен на искусственно сооруженном из камней и глины холме, чтобы его не затопило в весеннее половодье. Стены храма слегка наклонены внутрь, что зрительно увеличивает его высоту.
Золотые ворота во Владимире считались парадным входом в город
Ворота были символом богатства и княжеской власти. Многие до сих пор считают счастливой приметой пройти под аркой Золотых ворот и загадать желание. Из-за частых пожаров и набегов врагов нынешний внешний вид Золотых ворот значительно отличается от первоначального. Сегодня там находится военно-историческая экспозиция: наконечники стрел и копий, кольчуги, ружья, знамена и награды.
Успенский собор во Владимире — еще один белокаменный памятник из списка ЮНЕСКО, но это не единственная причина посетить его: в интерьере сохранилось несколько фресок, написанных Андреем Рублевым с Даниилом Черным, — «Страшный суд», «Шествие праведных в рай»… Стоит также обязательно осмотреть Дмитриевский собор во Владимире, покрытый искусной резьбой по камню, которую можно рассматривать часами. И, конечно, в путешествие по Золотому кольцу обязательно входит Троице-Сергиева лавра, символ русского православия, с ее великолепными музеями.