  • Крымская выпечка: легенды со вкусом
  • Крымская выпечка: легенды со вкусом
  • Крымская выпечка: легенды со вкусом
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Крымская выпечка: легенды со вкусом

Самса, чебуреки, караимские пирожки и кубете — вместе с Russia.Travel рассказываем об одной из главных жемчужин крымской кухни.
National Geographic Россия
9 августа 2017 в 11:00
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Самса: королева фаст-фуда

Тандырная самса приехала в Крым из Средней Азии и стала самым популярным уличным фаст-фудом. Пирожки из слоеного теста с мясом, бараньим жиром, луком и специями продают на каждом шагу.

﻿Говорят, что от тандырной самсы не бывает расстройства желудка, поскольку блюдо подвергается постоянной термической обработке. Раскаленная печь-тандыр, сохраняющая самсу горячей, одновременно «дезинфицирует» ее.

В традиционной крымско-татарской кухне вообще не было тандырных блюд, так как крымские татары пекли хлеб в печах. Еще одно отступление от правил — тандырную самсу готовят мужчины, поскольку тесто требует длительного и тщательного вымешивания, тогда как у крымских татар блюдами из теста занимаются женщины.

Тесто для тандырной самсы простое, пресное — мука и вода. В начинку идет только говядина, лук и специи. Готовое тесто делят на равные кусочки по 100 граммов в каждом. Затем тесто раскатывают в тонкие круглые блины, на каждый кладется начинка и заворачивается в виде лепестка. Поверхность самсы смазывают яичным желтком, чтобы придать золотистый цвет и опускают в тандыр. Но не просто опускают, а смачивают водой, чтобы тесто прилипло к стенке печи. Тандыр нельзя заполнять частично, поскольку жар распределится неравномерно и самса пригорит. Поэтому к моменту закладки вся партия должна быть готова.﻿

  • Крымская выпечка: легенды со вкусом

Внутри тандыра прогорает костер и когда заготовки попадают на стенки, на дне уже образовались угли. Через 40 минут самса будет готова и не остынет еще около пяти часов.

Второй вариант приготовления самсы — в духовке. Для этого рецепта тесто прослаивают растительным маслом или растопленным жиром, по несколько раз раскатывая и загибая края внутрь. В начинку духовой самсы можно положить баранину, поскольку, в отличие от тандырной самсы, риска вытекания жира практически нет. Половину фарша составляет мелко порезанный лук, чтобы придать сочности. В духовке самса выпекается около 20 минут. Читать далее

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