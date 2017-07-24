Шальные сокровища Балтики
На территории Калининградской области, в поселке Пальмникен (ныне Янтарный), залегает 90% мирового запаса янтаря.
Есть гипотеза, что около 50 миллионов лет назад в этих местах значительно изменился климат. Из-за потепления хвойные деревья скандинавских лесов стали избыточно выделять смолу, которая, затвердев, накапливалась в почве, а затем вымывалась ручьями и реками. Реки впадали в море, которое существовало на месте современной Калининградской области. Прошло время, море сменила суша, и сегодня здесь находятся залежи несметных богатств.
Ловля янтаря на Калининградском полуострове существует с того момента, как здесь появились первые люди, которые собирали руками или ловили сачком водоросли с запутавшимися в них крупными кусками «солнечного камня».
Первая шахта была заложена в 1781 году, и добыча драгоценного минерала встала на промышленные рельсы. Наибольший расцвет отрасли выпал на начало XX века.
После присоединения Кёнигсберга и прилегающих к нему земель Восточной Пруссии в 1946 году места добычи отошли СССР. Уходя из Пальмникена, немцы взрывали за собой шахты и карьеры и уносили знание о добыче и обработке янтаря. Советский Союз получил несметное природное богатство, с которым он не знал, как обращаться.
С места в карьер
Если первым способом промышленной добычи янтаря был шахтный, то сейчас основным является открытый карьерный способ. Пальмникенский карьер существует с 1976 года, и на сегодняшний день это самое перспективное месторождение. Со смотровой площадки хорошо видны зеленоватые пласты глинистой почвы — это янтареносная порода, или «голубая земля», как называют ее местные.
— Глубина карьера 50 метров, это как раз уровень «голубой земли», оттуда и ведется до́быча — по-шахтерски окая, рассказывает Александр Николаевич, главный инженер Пальмникенского карьера. У Александра Николаевича васильковые глаза на смуглом лице, совершенно обезоруживающая улыбка и суховатый слог технаря.
В ширину карьер достигает 1200 метров. В год здесь добывают примерно 250 тонн янтаря, залежей хватит еще на 250 лет. В сутки через карьер проходит 1500 кубометров воды, а непосредственно внизу работает 130 человек.
— Копаем шагающими экскаваторами. Вот этот называется ЭШ 10/70. 10 — емкость ковша, 70 — длина стрелы, — чеканит точные цифры наш проводник.
Весит такой экскаватор 600 тонн. Дорыв до «голубой земли», при помощи ковшей рабочие образуют из нее конус — высокую насыпь, которую размывают при помощи водяных пушек. Смесь янтареносной породы и воды образует пульпу — своего рода грязевой ручей, который течет до места фильтрации. Вдоль этого ручья стоят ловцы: в высоких резиновых сапогах, вооруженные сачками, сплетенными из крепкой нити, они вылавливают наиболее крупный янтарь, отделяя его от пульпы. Минерал мелкой фракции остается в пульпе и поступает на узел обогащения, где уже механическим, а не ручным способом выбирают даже крохотные кусочки.
— Вот он сейчас самые крупные выловит и в ведро сложит, — указывает наш проводник по карьеру на одного из ловцов. — Сегодня уже камень поймали весом в 800 граммов. Каково, а?
Горного инженера Александра Николаевича судьба в Калининградскую область привела из Кемерово. О причинах сибиряк говорит скупо: мол, семейные обстоятельства. Да и климат тут лучше. А работа нашлась быстро: инженеров подобного профиля в Калининграде не учат, поэтому специалисты из Сибири и с Урала здесь нарасхват.
Из карьера путь сырца лежит прямиком в цех обработки. Там янтарь сортируют по размерам фракций, качеству и цвету. Чем больше кусок, тем он дороже. Также наиболее ценными экземплярами считается светлый, матовый, почти белый янтарь.
Камни проходят распиловку, шлифовку, полировку и несколько стадий сортировки, прежде чем они попадают на стол к тем, кто собирает из них изделия. На комбинате есть три варианта изделий: массового, лимитированного и высокохудожественного производства.
Работа с янтарем требует особого подхода и предельной осторожности, так как камень очень хрупкий. Крупная фракция минерала, разломанная надвое, может потерять в цене не в два, а в десятки раз.
Последняя стадия — поступление готового изделия в отдел сбыта, где броши, кольца и сувениры располагаются на умело подсвеченных витринах. Всего комбинат открыл шесть магазинов, но за пределы Калининградской области пока не вышел. Фирменная бирка с золотистым вензелем «ЯК» — гарантия качества изделия.
Как отличить настоящий янтарь от поддельного? Выявить подделку очень легко, достаточно опустить минерал в насыщенный соляной раствор. Удельная плотность янтаря ниже плотности раствора, и настоящий камень всплывет на поверхность, а подделка утонет.
Чёрные старатели золотого камня
Однако освоением балтийских недр занимается не только Калининградский комбинат. Многие годы на территории области работают так называемые «черные копатели» — люди, незаконно добывающие янтарь. В Зеленоградском районе поля сельхозугодий изрыты вдоль и поперек. На каждом шагу — круглая яма в несколько метров глубиной с мутной жижей внутри. Местных представителей МВД копатели уже давно не боятся: наказание ограничивается административным штрафом до 5000 рублей и конфискацией оборудования, если его найдут.
— А что предлагаете делать? Зарплата 8 тыщ на заводе — и как семью прокормить? На трех работах впахивать?
Сотрудники МВД к подобным высказываниям относятся скептически: хочешь зарабатывать — иди на комбинат, где в месяц в среднем выходит 42000−47000 рублей и рабочие руки требуются постоянно. По неофициальным данным, с одной ямы копатели имеют до 200 тысяч рублей, а таких ям на поле могут быть десятки. Охранять поля нет ни возможности, ни смысла: уйдут с одних земель, найдут другие. Пока не будет введена уголовная ответственность, ловить авантюристов неэффективно — оплатят штраф, а ночью накопают в пять раз больше.
— В Советском Союзе была статья за незаконную добычу янтаря, — говорит руководитель операции по задержанию копателей, — но в новом УК ее упразднили. А без уголовной ответственности им бояться нечего.
Черный рынок сбывается преимущественно в Польшу и Литву — страны, чьи города уже давно закрепили за собой статус янтарных столиц. Например, в Польше более 1200 мастерских по художественной обработке «солнечного камня», немногим меньше и в окрестностях литовской Паланги. Долгое время сырец для мастерских закупался в России легально. Но из-за ухудшения отношений сырец в Литву и Польшу поставляться перестал, и черные копатели сегодня — единственная надежда. Добывать в Литве янтарь невыгодно: когда рядом такое мощное месторождение, как Калининградский полуостров, какой смысл разворачивать производство ради вторичных залежей?
Новая стезя
— Непростая работа предстояла нашим мужчинам в 1946 году — поднять янтарный промысел, — объясняет Галина Иосифовна, экскурсовод музея янтаря.
Комбинат был отдан в ведомство МВД. Откачали затопленный немцами карьер Вальтер, вокруг которого начали строить лагеря. Основной рабочей силой новой отрасли стали заключенные.
— Уже в 1948 году добыли 128 тонн, и голову ломали, что с этой кучей делать. Ведь художников и специалистов нет, — разводит руками Галина Иосифовна.
Осваивать янтарь помогали немки, которые жили в послевоенном Пальмникене. Восстанавливать технологии приходилось буквально по крупицам.
Художественная обработка янтаря до сих пор остается болезненным вопросом. Если с массовым и лимитированным производством на комбинате все отлично, то с художественными изделиями есть проблемы: мастеров все так же мало, хотя послевоенные годы уже позади. Пару лет назад в Калининградском лицее №10 открыли направление «ювелирное дело», что должно в скором времени дать комбинату необходимых специалистов.
***
На выезде из поселка Пальмникен стоит необычная стела, украшенная мозаикой. В пучине волн плывет печальная девушка, простирающая руку к небу. Если верить старинным преданиям, давным-давно, когда Перкунас был главным богом на небе, в янтарном замке в глубинах Балтийского моря жила богиня Юрате. Как-то раз случилось ей влюбиться в рыбака Кастутиса. Позабыв о том, что смертные не ровня богам, Юрате увлекла рыбака в свой янтарный замок, но счастье влюбленных было недолгим. Бог Перкунас разгневался на то, что богиня связала свою судьбу с человеком, ударом молнии поразил Кастутиса, разрушил янтарный замок, а бессмертную Юрате приковал цепями к морскому дну. Прошло много лет, но по сей день плачет Юрате о своем возлюбленном, и слезы ее в виде кусочков янтаря выбрасывает на берег Балтийского моря.
Автор: Александра Николаева / Russia.Travel