  • Шальные сокровища Балтики
    Фото: Павел Пелевин
  • Шальные сокровища Балтики
    Фото: Павел Пелевин
  • Шальные сокровища Балтики
    Портрет главного инженера Пальмникенского карьера Александра Николаевича. Фото: Павел Пелевин
Точка Ru

Шальные сокровища Балтики

Почему большая часть запасов янтаря находится на Калининградском полуострове, как его добывают в наши дни, можно ли отличить настоящий камень от подделки и почему художественная обработка янтаря даже сегодня остается проблемой — рассказывает Национальный туристический портал Russia.Travel.
Партнерский материал
24 июля 2017 в 14:05
2810

На территории Калининградской области, в поселке Пальмникен (ныне Янтарный), залегает 90% мирового запаса янтаря.

Есть гипотеза, что около 50 миллионов лет назад в этих местах значительно изменился климат. Из-за потепления хвойные деревья скандинавских лесов стали избыточно выделять смолу, которая, затвердев, накапливалась в почве, а затем вымывалась ручьями и реками. Реки впадали в море, которое существовало на месте современной Калининградской области. Прошло время, море сменила суша, и сегодня здесь находятся залежи несметных богатств.

Ловля янтаря на Калининградском полуострове существует с того момента, как здесь появились первые люди, которые собирали руками или ловили сачком водоросли с запутавшимися в них крупными кусками «солнечного камня».

Первая шахта была заложена в 1781 году, и добыча драгоценного минерала встала на промышленные рельсы. Наибольший расцвет отрасли выпал на начало XX века.

После присоединения Кёнигсберга и прилегающих к нему земель Восточной Пруссии в 1946 году места добычи отошли СССР. Уходя из Пальмникена, немцы взрывали за собой шахты и карьеры и уносили знание о добыче и обработке янтаря. Советский Союз получил несметное природное богатство, с которым он не знал, как обращаться.

С места в карьер

Если первым способом промышленной добычи янтаря был шахтный, то сейчас основным является открытый карьерный способ. Пальмникенский карьер существует с 1976 года, и на сегодняшний день это самое перспективное месторождение. Со смотровой площадки хорошо видны зеленоватые пласты глинистой почвы — это янтареносная порода, или «голубая земля», как называют ее местные.

Читать далее

Тоже интересно

Пыльная работенка. Как выживают в Бхактапуре

Обсудить
СМИ2
Самая большая змея в мире попала на видео
Самая большая змея в мире попала на видео
Тоже интересно
Как добывают золото в Перу: фотогалерея
Как добывают золото в Перу: фотогалерея
Заповедная зона: Горный Алтай
Заповедная зона: Горный Алтай