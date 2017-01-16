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В «Аптекарском огороде» расцвел Язык Дьявола
Необычное растение также известно под названиями Цветок вуду и Летучая мышь.
Цветок Дьявола, или Такка Шантрье, (Tacca chantrieri) семейства Диоскорейных будет цвести в течение трех недель. Его почти черные цветки по форме очень напоминают летучую мышь, а еще у них есть длинные «бакенбарды» — прицветники.
Такка Шантрье встречается в тропиках Таиланда, Малайзии, юга Китая. Растение любит тень и высокую влажность. В природе цветет с февраля по август, цветки достигают в диаметре до 30 сантиметров. Молодые листья и соцветия Такки используют для приготовления карри, а корневище — в тайской медицине. Срезать цветы не стоит — они практически сразу увядают.
«Аптекарский огород» открыт ежедневно с 10.00 до 20.00.