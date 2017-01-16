  • В «Аптекарском огороде» расцвел Язык Дьявола
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • В «Аптекарском огороде» расцвел Язык Дьявола
    Фото: Ботанический сад МГУ
Растения

В «Аптекарском огороде» расцвел Язык Дьявола

Необычное растение также известно под названиями Цветок вуду и Летучая мышь.
Аптекарский огород
16 января 2017 в 11:29
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Цветок Дьявола, или Такка Шантрье, (Tacca chantrieri) семейства Диоскорейных будет цвести в течение трех недель. Его почти черные цветки по форме очень напоминают летучую мышь, а еще у них есть длинные «бакенбарды» — прицветники.

Такка Шантрье встречается в тропиках Таиланда, Малайзии, юга Китая. Растение любит тень и высокую влажность. В природе цветет с февраля по август, цветки достигают в диаметре до 30 сантиметров. Молодые листья и соцветия Такки используют для приготовления карри, а корневище — в тайской медицине. Срезать цветы не стоит — они практически сразу увядают.

«Аптекарский огород» открыт ежедневно с 10.00 до 20.00.

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