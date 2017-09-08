Секс под дождем
В природе существует немало разных типов опыления, среди которых есть, например, анемофилия (опыление с помощью ветра) и гидрофилия (опыление при помощи воды). Такие абиотические опыления, то есть те, в которых не участвуют животные, присущи лишь 10% видам растений на Земле. 98% из них опыляются при помощи ветра и только 2% видов — при помощи воды.
Самый необычный тип опыления, гидрофилия, распространен в основном у водных растений, пыльца которых распространяется с помощью потоков воды. Однако к большому удивлению ученых он также был обнаружен и у наземного растения — орхидеи Acampe Rigida.
Этот вид распространен на юго-западе Китая, и его цветение приходится на сезон дождей. Исследователи долгое время не могли понять, почему растение цветет в столь необычное для цветения время — ведь насекомых, которые, как правило, играют основную роль в опылении орхидей, не часто встретишь во время дождя. За два года наблюдений за растением ученые увидели лишь одно насекомое, «посетившее» цветок Acampe Rigida — осу.
Впоследствии стало ясно, что опыление происходит при помощи капель дождя. Капли воды попадают на пыльники (части тычинок, содержащие пыльцу) орхидеи, а затем, уже вместе с пыльцой, «спускаются» вниз на рыльца этого растения. Таким образом и происходит опыление.