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Самую черную орхидею в мире покажут в Ботаническом саду МГУ
Презентация удивительного растения приурочена к открытию «Тропической зимы», крупнейшего в России Х Фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов.
Презентация удивительного растения приурочена к открытию «Тропической зимы», крупнейшего в России Х Фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов.
Самая черная в мире орхидея – это фредкларкеара, или Черная жемчужина. В дикой природе этого растения не существует – его создал калифорнийский ботаник-гибридизатор Фред Кларк в 2006 году.
Разумеется, по-настоящему черной фредкларкеару назвать нельзя, поскольку орхидеи не вырабатывают пигмент этого цвета. Здесь речь об эффектном единении красных и пурпурных антоцианов. Гибридизаторы упорствуют и доводят лепестки до максимальной «черноты», ведь готичные орхидеи пользуются огромной популярностью по всему свету. В частности, именно фредкларкеара с ее пряно-сладким запахом 12 лет назад вдохновила Тома Форда на создание одноименного аромата Black Orchid. В числе других, менее «чёрных», орхидей — Каттлея Акланда, Дракула Роэзла, Максиллярия шункеана, Пафиопедилум Колорбокс.
Черная жемчужина уже гостила в Москве в предыдущие годы. «Во время цветения фредкларкеары перед витриной с редкими орхидеями с утра до вечера выстраивается огромная очередь — как перед «Джокондой» да Винчи в парижском Лувре! Ради фредкларкеары люди приезжали из всех городов России», – говорит директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм.
Помимо Черной жемчужины, на «Тропической зиме» покажут множество других тропических орхидей самых неожиданных форм, размеров и ароматов – от шоколада и сыра до тирамису и пыли. В программе — самые маленькие, самые дорогие, самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры. Некоторые виды настолько редкие, что уже почти не встречаются в природе.
А еще в «Тропической зиме» участвуют самые большие кувшинки в мире, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, одно из старейших оранжерейных растений России, папоротники, лианы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса, насекомоядные венерины мухоловки, росянки и жирянки.
В довершение праздника флоры— одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, «живых камней», кактусов-лиан «цариц ночи», «корней мандрагоры».
Открытие «Тропической зимы» состоится 22 декабря. Фестиваль продлится до весны 2019 года.
Официальный сайт Ботанического сада МГУ
Самая черная в мире орхидея – это фредкларкеара, или Черная жемчужина. В дикой природе этого растения не существует – его создал калифорнийский ботаник-гибридизатор Фред Кларк в 2006 году.
Разумеется, по-настоящему черной фредкларкеару назвать нельзя, поскольку орхидеи не вырабатывают пигмент этого цвета. Здесь речь об эффектном единении красных и пурпурных антоцианов. Гибридизаторы упорствуют и доводят лепестки до максимальной «черноты», ведь готичные орхидеи пользуются огромной популярностью по всему свету. В частности, именно фредкларкеара с ее пряно-сладким запахом 12 лет назад вдохновила Тома Форда на создание одноименного аромата Black Orchid. В числе других, менее «чёрных», орхидей — Каттлея Акланда, Дракула Роэзла, Максиллярия шункеана, Пафиопедилум Колорбокс.
Черная жемчужина уже гостила в Москве в предыдущие годы. «Во время цветения фредкларкеары перед витриной с редкими орхидеями с утра до вечера выстраивается огромная очередь — как перед «Джокондой» да Винчи в парижском Лувре! Ради фредкларкеары люди приезжали из всех городов России», – говорит директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм.
А еще в «Тропической зиме» участвуют самые большие кувшинки в мире, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, одно из старейших оранжерейных растений России, папоротники, лианы, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса, насекомоядные венерины мухоловки, росянки и жирянки.
В довершение праздника флоры— одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, «живых камней», кактусов-лиан «цариц ночи», «корней мандрагоры».
Открытие «Тропической зимы» состоится 22 декабря. Фестиваль продлится до весны 2019 года.
Официальный сайт Ботанического сада МГУ