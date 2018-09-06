  • Деревья, по которым течёт металл
    Фото: Antony Van der Ent / researchgate.net
  • Деревья, по которым течёт металл
    Фото: Roger D. Reeves, Antony Van der Ent, ￼Alan J M Baker / researchgate.net
Растения

Деревья, по которым течёт металл

Представьте, что вместо сладкого сока по жилкам берёзы бегут ядовитый никель и кобальт. А ведь такие деревья взаправду есть!
Николай Кулапов
6 сентября 2018 в 18:41
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Некоторые растения приспособились к почвам, в которых зашкаливает концентрация тяжёлых металлов. Например, им нипочём обилие никеля в грунте (которое губительно для других живых организмов): они способны накапливать в побегах, стволе, листьях и семенах огромное количество токсичных соединений безо всякого ущерба для себя!

Эта способность была открыта в 1948 у итальянского растения рода бурачок — Alyssum bertolonii. С тех пор такое свойство нашли у сотен других видов; все они стали носить название «гипераккумуляторы». Обычно к ним относят растения, в которых концентрация металлов достигает 1000 мг на кило высушенных листьев или древесины.

В общей базе гипераккумуляторов числится 700 с лишним видов, способных концентрировать в тканях самые разные элементы — никель, медь, кобаль, хром, марганец, цинк, селен, таллий, мышьяк и свинец.

Удивительно хорошая переносимость токсичных металлов заложена у этих растений в генах. Зачем им это? Вероятно, чтобы уберечься от вредных насекомых и/или освоить территории, недоступные от других представителей флоры.

Такие растения встречаются во многих регионах — например, на Кубе, Турции, Бразилии, Индoнезии и Филиппинах. Немалый интерес ученых вызывает дерево Pychandra acuminata, которое растет в немногих уцелевших уголках дождевых лесов Новой Каледонии.

  • Деревья, по которым течёт металл
    Фото: Tanguy Jaffré Roger D. Reeves Alan J. M. Baker Henk Schat Antony van der Ent / New Phytologist

Млечный сок у него необычного сине-зеленого цвета — он на четверть состоит из никеля! Если дерево росло в подходящих условиях, оно может содержать до 5 кг этого элемента, а в год гектар деревьев может вытянуть из недр до 200 кг металла!

Доктор Энтони ван дер Энт (исследователь Квинслендского Университета) и его коллеги считают, что у этих растений — большое будущее: гипераккумуляторы могут очищать почвы от ядовитых примесей (это называется фиторемедиацией) — и даже добывать полезные ископаемые из рудных отвалов или грунтов, где концентрация металлов слишком мала для строительства шахт.

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