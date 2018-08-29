  • Самую большую тыкву России покажут в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород
  • Самую большую тыкву России покажут в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород
Растения

Самую большую тыкву России покажут в «Аптекарском огороде»

Гигант станет одним из главных героев ежегодного фестиваля цветов урожая и искусства «Краски осени», который пройдет в Ботаническом саду МГУ с 8 сентября по 14 октября 2018 года.
Аптекарский огород
29 августа 2018 в 13:20
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Тыква, которая будет представлена в «Аптекарском огороде», уже сейчас весит более 520 кг и прибавляет по 2 кг ежедневно. Это самая большая тыква из когда-либо выращенных в России. Автор этого чуда — Андрей Гусев из Луховиц.

Тыква уже получила имя и титул — Её Тыквенное Величество Дуся. 5 сентября ее привезут в сад и взвесят для Книги рекордов России. Посетители смогут любоваться Её Величеством с 8 сентября по 14 октября. На закрытии выставки овощ, скорее всего, вскроют, а семена и мякоть частично раздадут гостям.

Также в программе Фестиваля:
• огромная плодовая выставка «Мир! Труд! Урожай! » с дегустациями,
• тысячи цветов, деревьев и кустарников,
• Грибной фестиваль,
• концерты звёзд мировой оперы под открытым небом и в тропиках,
• выставка «Игры света»,
• лекции,
• экскурсии,
• мастер-классы и многое другое.

В этом году выставка урожая будет самой масштабной за всю историю её проведения — площадь пространства увеличили в несколько раз.

Где: Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»
Когда: 8 сентября — 14 октября 2018 года

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