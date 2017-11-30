  • Редкая азиатская орхидея с огромной губой расцвела в «Аптекарском огороде»
    Фото: Аптекарский огород
  • Редкая азиатская орхидея с огромной губой расцвела в «Аптекарском огороде»
Растения

Редкая азиатская орхидея с огромной губой расцвела в «Аптекарском огороде»

Редкая и очень ароматная азиатская орхидея Пафиопедилум мелкоцветковый, или Серебряный башмачок (Paphiopedilum micranthum eburneum) расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Аптекарский огород
30 ноября 2017 в 16:46

Серебряный башмачок произрастает на севере Вьетнама и в Южном Китае на высоте от 360 до 1600 метров — на утёсах и расщелинах с глиной, известняком и опавшими листьями. В зимний период там много тумана, а с конца весны до лета — ливней.

Душистые цветки растения достигают в диаметре 10 сантиметров и обладают очень большой губой при небольших и компактных листьях. Впервые Пафиопедилум мелкоцветковый был описан китайскими ботаниками в 1951 году — на основании недоразвитого либо механически раскрытого бутона. Почему? Дело в том, что название 'micranthum' происходит от греческого 'microtes', что переводится как «мелкий» — более неподходящее название для орхидеи со столь крупными цветками сложно придумать.

В культуре Серебряный башмачок цветёт редко и считается сложным растением. Редкое сочетание миниатюрных бархатистых листьев с красивым мраморным рисунком произвело настоящую сенсацию в Лондоне в 1981 году, где растение было представлено впервые.

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В Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. И мы её постоянно пополняем редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — её активное использование в научно-образовательных и просветительских целях.

С конца мая «Аптекарский огород» стал единственным местом в Москве и окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом. Речь о башмачках настоящих, башмачках крупноцветковых и других ботанических сокровищах на территории экспозиции «Растения Средней полосы европейской части России».

С 23 декабря 2017 до апреля 2018 — IX ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима». Это крупнейший фестиваль орхидей в России.

Официальный сайт «Аптекарского огорода»

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