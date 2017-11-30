Редкая азиатская орхидея с огромной губой расцвела в «Аптекарском огороде»
Серебряный башмачок произрастает на севере Вьетнама и в Южном Китае на высоте от 360 до 1600 метров — на утёсах и расщелинах с глиной, известняком и опавшими листьями. В зимний период там много тумана, а с конца весны до лета — ливней.
Душистые цветки растения достигают в диаметре 10 сантиметров и обладают очень большой губой при небольших и компактных листьях. Впервые Пафиопедилум мелкоцветковый был описан китайскими ботаниками в 1951 году — на основании недоразвитого либо механически раскрытого бутона. Почему? Дело в том, что название 'micranthum' происходит от греческого 'microtes', что переводится как «мелкий» — более неподходящее название для орхидеи со столь крупными цветками сложно придумать.
В культуре Серебряный башмачок цветёт редко и считается сложным растением. Редкое сочетание миниатюрных бархатистых листьев с красивым мраморным рисунком произвело настоящую сенсацию в Лондоне в 1981 году, где растение было представлено впервые.
С конца мая «Аптекарский огород» стал единственным местом в Москве и окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом. Речь о башмачках настоящих, башмачках крупноцветковых и других ботанических сокровищах на территории экспозиции «Растения Средней полосы европейской части России».
С 23 декабря 2017 до апреля 2018 — IX ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима». Это крупнейший фестиваль орхидей в России.