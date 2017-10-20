Самая большая кувшинка в мире расцветёт в «Аптекарском огороде» 20 октября
Гигантская виктория — чрезвычайно эффектное растение: его листья достигают двух метров в диаметре и вполне могут выдержать вес ребёнка. Цветок также весьма крупный — до 40 см в поперечнике. Он живёт около 48 часов, за это время он меняет цвет и пол. В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок — уже пурпурный, мужского пола и без запаха — снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка на другом экземпляре виктории. Затем бутон закрывается во второй раз — уже навечно.
Несмотря на видимую нежность, снизу лист кувшинки вооружён громадными трёхсантиметровыми шипами, оберегающими викторию от травоядных представителей фауны.
В других ботанических садах России виктория обычно цветет только летом, однако в «Аптекарском огороде» кувшинка продолжает распускаться и в середине осени.
Впервые в Москве виктория была выращена и зацвела 108 лет назад, в 1908 году, именно в Ботаническом саду Московского университета. С тех пор Московский ботанический сад выращивал викторию ежегодно до 1915 — но затем был вынужден отказаться от культивирования этого растения: в годы войны в саду не хватало топлива для обогрева оранжерей. После почти десятилетнего перерыва викторию удалось вырастить в 1924 году, и затем культивирование продолжалпсь до конца 1960-х годов, когда из-за постепенного сокращения финансирования сада оно вновь было прекращено.
Фотографии с викториями Ботанического сада Московского университета обошли весь мир и были включены в самые авторитетные отечественные и иностранные ботанические издания.