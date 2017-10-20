  • Самая большая кувшинка в мире расцветёт в «Аптекарском огороде» 20 октября
    Фото: instagram.com / hortus_ru
  • Самая большая кувшинка в мире расцветёт в «Аптекарском огороде» 20 октября
    Лист виктории Фото: orange.tag.pixx / Flickr.com
  • Самая большая кувшинка в мире расцветёт в «Аптекарском огороде» 20 октября
    Лист виктории амазонской Фото: Martha de Jong-Lantink / Flickr.com
Растения

Самая большая кувшинка в мире расцветёт в «Аптекарском огороде» 20 октября

20 октября, после 16:00, в Викторной оранжерее расцветёт самая большая кувшинка в мире — виктория амазонская (Victoria amazonica). Запечатлеть это явление можно до восьми часов вечера.
Аптекарский огород
20 октября 2017 в 13:28
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Гигантская виктория — чрезвычайно эффектное растение: его листья достигают двух метров в диаметре и вполне могут выдержать вес ребёнка. Цветок также весьма крупный — до 40 см в поперечнике. Он живёт около 48 часов, за это время он меняет цвет и пол. В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок — уже пурпурный, мужского пола и без запаха — снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка на другом экземпляре виктории. Затем бутон закрывается во второй раз — уже навечно.

Несмотря на видимую нежность, снизу лист кувшинки вооружён громадными трёхсантиметровыми шипами, оберегающими викторию от травоядных представителей фауны.


В других ботанических садах России виктория обычно цветет только летом, однако в «Аптекарском огороде» кувшинка продолжает распускаться и в середине осени.

Впервые в Москве виктория была выращена и зацвела 108 лет назад, в 1908 году, именно в Ботаническом саду Московского университета. С тех пор Московский ботанический сад выращивал викторию ежегодно до 1915 — но затем был вынужден отказаться от культивирования этого растения: в годы войны в саду не хватало топлива для обогрева оранжерей. После почти десятилетнего перерыва викторию удалось вырастить в 1924 году, и затем культивирование продолжалпсь до конца 1960-х годов, когда из-за постепенного сокращения финансирования сада оно вновь было прекращено.

Фотографии с викториями Ботанического сада Московского университета обошли весь мир и были включены в самые авторитетные отечественные и иностранные ботанические издания.

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