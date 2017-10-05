Орхидея с запахом шампанского
Находку совершил австрийский ботаник Антон Зидер. Он передал образцы растения специалистам Королевского ботанического сада, и те дали ему латинское название — Cynorkis christae. К роду Cynorkis семйства Орхидные относятся десятки орхидей, произрастающих в Африке и на островах Индийского и Тихого океанов. Видовое название christae досталось цветку в честь жены первооткрывателя — Кристы.
«Довольно удивительно, что эту орхидею раньше никогда не видели. Возможно, дело в том, что она растет в довольно удаленной части острова. Просто добраться туда — уже приключение», — цитирует Зидера The English Garden.
Цветы C. christae достигают 5 см в длину на 16-сантиметровом побеге; лепестки белые с бордовыми точками в центре цветка. Главная его особенность — сладковатый запах, напоминающий запах шампанского.
На следующий год Зидер планирует добраться до места произрастания C. christae в разгар влажного сезона, чтобы собрать луковицы и отправить их в хранилище семян в Великобритании.
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