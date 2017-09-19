В Китае вырастили QR-код из тысяч кустов и деревьев
В 2015 году китайская деревня Xilinshui в провинции Хэбэй была названа самой красивой в стране. Правительство выделило ей грант на развитие туризма в размере 1,1 миллиона юаней (168 000 долларов США). Часть этих средств была направлена на смелый замысел — гигантский QR-код, который считывается только с воздуха. Необходимое расстояние не сообщается, однако известно, что после успешного сканирования смартфон будет перенаправлен на туристический сайт деревни.
По сообщению People’s Daily, на создание квадратного QR-кода ушло около 130 тысяч можжевеловых деревьев и кустов высотой от 80 сантиметров до 2,5 метров. Каждая сторона в длину достигает 227 метров.
Использование QR-кодов в Китае крайне популярно — в первую очередь, для мгновенных платежей. Таблички с кодами можно найти повсеместно: например, их носят официанты, что позволяет оставить отзыв об уровне обслуживания. Более того, на улицах встречаются нищие, просящие пожертвования таким же образом.
Даже выращенный на поле QR-код не нов: в 2013 году подобное проделала одна из китайских строительных компаний. При сканировании код не только давал информацию, призванную привлечь покупателей недвижимости, но и проигрывал музыку.
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