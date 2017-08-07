Пушкинский дуб в Михайловском стал памятником всероссийского значения
Считается, что именно этот дуб был воспет великим русским поэтом в начале поэмы «Руслан и Людмила»: по нему бродил кот ученый, в его ветвях сидела русалка.
По разным версиям, возраст дерева составляет от 350 до 450 лет. Предполагается, что дуб был высажен «с оглядкой» на старую языческую традицию на древнем могильном кургане: на территории, где в конце XVIII — начале XIX века сын первого хозяина усадьбы, Александр Вындомский, создавал и обустраивал парк, много следов древнего Воронича.
Во время Великой Отечественной войны под корнями дуба был устроен немецкий блиндаж размером 5х5х5 метров. Его потолком служили остатки корневой системы дерева, обшитые сосновыми горбылями. После освобождения Пушкиногорского района и заповедника в 1944 году, во время работ по ликвидации блиндажа, в земле были найдены древние человеческие черепа и кости, которые затем, по свидетельству хранителя, ленинградские специалисты-антропологи датировали
Сейчас возрастное мемориальное дерево находится под особым наблюдением специалистов садово-парковой службы музея.
Программа «Деревья — памятники живой природы» была создана в 2010 году по инициативе некоммерческого партнёрства «Стратегический альянс «Здоровый лес» и утверждена Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.
Как сообщает «Интерфакс», сегодня в Национальном реестре старовозрастных деревьев России статус «Дерева — памятника живой природы» всероссийского значения имеют 153 растения.