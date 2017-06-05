  • Сосны Кука: деревья, которым хочется на экватор
    Фото: Forest and Kim Starr/Flickr.com
  • Сосны Кука: деревья, которым хочется на экватор
    Фото: Forest and Kim Starr/Flickr.com
Растения

Сосны Кука: деревья, которым хочется на экватор

Экологи изучили 256 образцов сосны Кука, растущих на пяти континентах. Оказалось, что в среднем сосны наклонены на 8° 55' — это в два с лишним раза больше, чем наклон Пизанской башни.
Популярная Механика
5 июня 2017 в 17:41
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Сосны Кука (Araucaria columnaris) — очень высокие деревья, достигающие в высоту 60 метров. Раньше их можно было встретить лишь на архипелаге Новая Каледония в Тихом океане, однако благодаря культивированию они распространились в регионах с тропическим, субтропическим и умеренным климатами по всему миру.

Ствол этого дерева обычно наклонен. Недавно экологи обнаружили интересную особенность: сосна Кука всегда «склоняется» к экватору, независимо от того, где произрастает.

Мэтт Риттер из Калифорнийского политехнического государственного университета изучал сосну Кука, чтобы описать ее для своей книги о деревьях, растущих в Калифорнии (A Californian’s Guide to the Trees among Us). Его заинтересовал тот факт, что верхушки сосны всегда наклонены на юг. Исследователь позвонил своему коллеге в Австралию — и тот рассказал Риттеру, что у них деревья склоняются на север.

Риттер и его коллеги изучили 256 сосен Кука, «разбросанных» на пяти континентах, и собрали данные о деревьях, растущих в 18 местах разной удаленности от экватора. Оказалось, что в среднем сосны наклонены на 8° 55' — это в два с лишним раза больше, чем наклон Пизанской башни. Кроме того, исследователи заметили закономерность: чем дальше от экватора находится дерево, тем больше оно наклонено. Экологи даже обнаружили в Южной Австралии сосну, которая «склонилась» к земле почти на 40 градусов.

Риттер и его коллеги пока не могут научно объяснить эту особенность. Однако, как предполагает американский исследователь, возможно, все дело в генетике, которая проявилась, когда сосны Кука распространяли по всему миру. Также деревья могут таким образом пытаться «поймать» больше солнечного света, отмечает Мэтт Риттер.

Сосны Кука не единственные растения, которым характерно склоняться в ту или иную сторону. Например, коротколистная юкка всегда наклонена на юг, а некоторые виды кактусов также склоняют свою верхушку, чтобы «добыть» больше солнца.

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