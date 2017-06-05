В «Аптекарском огороде» расцвела самая большая кувшинка в мире
Цветок виктории амазонская (Victoria amazonica) живет около 48 часов, и за это время он меняет не только цвет но и пол.
«В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок — уже пурпурный, мужского пола и без запаха — снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка на другом экземпляре виктории. Затем бутон закрывается навсегда и уходит под воду — его миссия выполнена», — рассказывает куратор тропических растений «Аптекарского огорода» Виталий Алёнкин.
Первый цветок виктории амазонской распустился 4 июня в 15:30. Следующий бутон откроется примерно к 10 июня.
Всего в коллекции «Аптекарского огорода» сейчас насчитывается пять экземпляров виктории амазонской.
Впервые в Москве виктория была выращена и зацвела 108 лет назад, в 1908 году, именно в Ботаническом саду Московского университета. С тех пор Московский ботанический сад выращивал викторию ежегодно с не меньшим успехом до 1915 года, когда культура ее прекратилась за недостатком топлива, вызванного тяжелыми условиями войны. После почти десятилетнего перерыва культуру виктории удалось возобновить в 1924 году, и затем она продолжалась до конца 1960-х годов, когда из-за трудоемкости и постепенного сокращения финансирования сада она вновь была прекращена.