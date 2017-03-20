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  • «Аптекарский огород» дарит цветы
    Фото: hortus.ru
  • «Аптекарский огород» дарит цветы
    Фото: hortus.ru
Растения

«Аптекарский огород» дарит цветы

20 марта, с 17:00, в «Аптекарскoм огороде» будут дарить букеты тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других цветов. Их количество ограничено, так что лучше оказаться в числе первых.
Аптекарский огород
20 марта 2017 в 10:48
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Акция ознаменует закрытие выставки «Репетиция весны», весьма полюбившейся москвичам. Если вы хотите заполучить самые чёрные в мире тюльпаны или тюльпаны-попугаи, приходите в «Аптекарский огород» к пяти часам вечера. Не опаздывайте: по словам директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма, цветов самых разнообразных сортов и видов осталось много, но и желающих получить букет будет немало.

  • «Аптекарский огород» дарит цветы
    Фото: hortus.ru

Кстати, если вы соберетесь в Ботанический, загляните в местные оранжереи: до 2 апреля там можно полюбоваться цветением редчайших тропических орхидей самых неожиданных форм и размеров, например, самой черной в мире Фредкларкеарой или одной из самых дорогих в мире — «Золото Кинабалу». Кроме того, в экспозиции — насекомоядные растения, кувшинки, шоколадные деревья, манго, пальмы, сахарный тростник, лианы, кофе, змеиные фрукты, папайя, финики, кактусы, агавы и денежное дерево.

«Аптекарский огород» открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.
Он находится на проспекте Мира, дом 26, строение 1, станция метро «Проспект Мира».

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