«Аптекарский огород» дарит цветы
Акция ознаменует закрытие выставки «Репетиция весны», весьма полюбившейся москвичам. Если вы хотите заполучить самые чёрные в мире тюльпаны или тюльпаны-попугаи, приходите в «Аптекарский огород» к пяти часам вечера. Не опаздывайте: по словам директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма, цветов самых разнообразных сортов и видов осталось много, но и желающих получить букет будет немало.
Кстати, если вы соберетесь в Ботанический, загляните в местные оранжереи: до 2 апреля там можно полюбоваться цветением редчайших тропических орхидей самых неожиданных форм и размеров, например, самой черной в мире Фредкларкеарой или одной из самых дорогих в мире — «Золото Кинабалу». Кроме того, в экспозиции — насекомоядные растения, кувшинки, шоколадные деревья, манго, пальмы, сахарный тростник, лианы, кофе, змеиные фрукты, папайя, финики, кактусы, агавы и денежное дерево.
«Аптекарский огород» открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.
Он находится на проспекте Мира, дом 26, строение 1, станция метро «Проспект Мира».