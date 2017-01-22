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Человеческий волос как альтернатива древесине: видео
Короткометражный фильм «Hair highway» рассказывает о многомиллионной торговле волосами в Китае и о том, как из них создают элементы декора и мебели.
National Geographic Россия
22 января 2017 в 13:48
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Фото: Studio Swine
Китай является крупнейшим импортером тропических лиственных пород и крупнейшим экспортером человеческих волос. Для того, чтобы обеспечить альтернативу древесине, дизайнеры из Studio Swine смешали волосы с природными смолами, создав необычный материал, текстура которого напоминает панцирь черепахи, полированные рога или экзотические лиственные породы. Короткий видеоролик охватывает весь процесс: от стрижки волос до изготовления конечного продукта.
Фильм был снят кинорежиссером Джурианом Боем (Juriaan Booij) в 2014 году.