Жизнь планеты

Человеческий волос как альтернатива древесине: видео

Короткометражный фильм «Hair highway» рассказывает о многомиллионной торговле волосами в Китае и о том, как из них создают элементы декора и мебели.
National Geographic Россия
22 января 2017 в 13:48
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  • Человеческий волос как альтернатива древесине: видео

Фото: Studio Swine

Китай является крупнейшим импортером тропических лиственных пород и крупнейшим экспортером человеческих волос. Для того, чтобы обеспечить альтернативу древесине, дизайнеры из Studio Swine смешали волосы с природными смолами, создав необычный материал, текстура которого напоминает панцирь черепахи, полированные рога или экзотические лиственные породы. Короткий видеоролик охватывает весь процесс: от стрижки волос до изготовления конечного продукта.

Фильм был снят кинорежиссером Джурианом Боем (Juriaan Booij) в 2014 году.

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