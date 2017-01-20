Население Китая выросло до 1,382 млрд человек
По сравнению с 2015 годом население Китая выросло на 8,09 млн человек, составив 1,382 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное статистическое управлением КНР. Статистики отдельно отмечают, что в этих данных не учтено население Гонконга и Макао, специальных административных районов КНР.
Мужское население страны насчитывает 708,15 млн, женское — 674,56 млн, то есть, на 104,98 мужчин приходится 100 женщин. Об этой проблеме уже говорят китайские специалисты. Они обеспокоены тем, что более 4 млн китайских мужчин к 2020 году не смогут жениться.
Количество людей трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составляет 907,47 млн, а число граждан КНР пенсионного возраста (60 лет и выше) — 230,96 млн, то есть 16,7% от общей численности населения.
Китай по-прежнему занимает первое место в мире по численности населения, однако, судя по динамике, довольно скоро он уступит лидерство Индии. По состоянию на июль 2016 года население крупнейшей страны Южной Азии составляло 1,327 млрд человек. По данным Countrymeters, по состоянию на 20 января 2017 года оно составляет 1,337 миллиарда.
Численность населения США, №3 в мировом списке, составляет 325 миллионов человек.