Первый поезд из Китая прибыл в Великобританию
Железнодорожное сообщение соединило китайский город Иу в провинции Чжэцзян со столицей Великобритании. Лондон стал 15-м городом Европы, в который КНР теперь осуществляет грузоперевозки по железной дороге. Товарный состав назван «Восточный ветер»: отсылка к цитате Мао Цзэдуна «Восточный ветер всегда сильнее западного».
Железнодорожная линия открывает новую главу в истории Великого Шелкового пути, с помощью которого осуществлялась торговля между Востоком и Западом. Из Китая поезд отправился 1 января, прибыв в точку назначения 18 января. Маршрут протяженностью около 12 тысяч километров пролегает по территориям Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии и Бельгии, а из Франции в Великобританию состав идет по тоннелю под Ла-Маншем.
Оператором перевозки выступает компания Yiwu Timex Industrial Investments. В Великобританию были доставлены товары для дома и текстильная продукция; общая стоимость груза составила 4 млн фунтов стерлингов (4,6 млн евро). Первоначально планируется оправлять поезд раз в неделю, а затем расписание может быть скорректировано с учетом спроса.
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