  • Япония установила туристический рекорд в 2016 году
    Сиракава-го, «японские Альпы». Фото: Иван Лебедев
  • Журавлиный рассвет
    Журавлиный рассвет
    Хоккайдо, Япония. Фото: Павел Оськин
  • Япония установила туристический рекорд в 2016 году
    Башня Tokyo Tower. Фото: Андрей Омельянчук
  • Япония установила туристический рекорд в 2016 году
    Ивакуни, Япония. Фото: Даниил Коржонов
Жизнь планеты

Япония установила туристический рекорд в 2016 году

Количество путешественников из-за рубежа, посетивших Страну восходящего солнца в 2016 году превысило показатель предыдущего года на 22%.
Интерфакс
17 января 2017 в 12:29
31

По данным Японского национального агентства по туризму (JNTO), за минувший год в страну въехало более 24 миллионов иностранных туристов — и это новый рекорд. Главный «поставщик» гостей — Китай, откуда в Японию в 2016 году прибыли 6,37 млн путешественников.

Тем не менее темпы прироста турпотока снизились по сравнению с 2015 годом. Власти страны связывают это с замедлением экономического роста Китая, а также с мощным землетрясением, которое произошло в префектуре Кумамото в Японии весной 2016 года.

В 2020 году в Токио пройдут Летние Олимпийские игры, по итогам которых, согласно поставленной кабинетом министров страны задаче, число иностранных туристов должно превысить 40 миллионов.

Тоже интересно

В Китае впервые объявлен красный уровень опасности из-за смога

Обсудить
СМИ2
Жуткое существо поселилось на заброшенной делянке Подмосковья?
Жуткое существо поселилось на заброшенной делянке Подмосковья?
Тоже интересно
Самый большой рынок Азии: улица Кари-Баоли в Дели
Самый большой рынок Азии: улица Кари-Баоли в Дели
Женщины моря
Женщины моря