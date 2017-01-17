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Япония установила туристический рекорд в 2016 году
Количество путешественников из-за рубежа, посетивших Страну восходящего солнца в 2016 году превысило показатель предыдущего года на 22%.
По данным Японского национального агентства по туризму (JNTO), за минувший год в страну въехало более 24 миллионов иностранных туристов — и это новый рекорд. Главный «поставщик» гостей — Китай, откуда в Японию в 2016 году прибыли 6,37 млн путешественников.
Тем не менее темпы прироста турпотока снизились по сравнению с 2015 годом. Власти страны связывают это с замедлением экономического роста Китая, а также с мощным землетрясением, которое произошло в префектуре Кумамото в Японии весной 2016 года.
В 2020 году в Токио пройдут Летние Олимпийские игры, по итогам которых, согласно поставленной кабинетом министров страны задаче, число иностранных туристов должно превысить 40 миллионов.