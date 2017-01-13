В Болгарии впервые за 60 лет замерзло Черное море
Следствием глобального потепления являются опасные гидрометеорологические явления. В их числе не только жара и засуха, но и ливни, наводнения и даже аномальные морозы. Противоречия в этом нет: причиной похолодания в теплых странах является сокращение площади льдов в Арктическом бассейне. Лишившись льда, вода поглощает больше солнечных лучей, а затем из океана в атмосферу поступает больше тепла, что меняет циркуляцию воздушных масс. В частности, возникает мощный воздушный барьер, не пропускающий теплые потоки, а вместо них на территории с мягким климатом обрушивается холодный воздух Арктики.
Многие страны Европы нынешней зимой обновили климатические рекорды. В Альпах температура опустилась до -27 °C, в Бельгии поезда примерзли к рельсам, а в Риме впервые за много лет замерзли струи фонтанов. В Хорватии сильнейший ветер поднял уровень воды в море на два метра за несколько минут, а побережье Черногории засыпало снегом.
Болгария переживает самый холодный период за последние сто лет: в отдельных районах температура воздуха достигала -29 °C. Черное море в районе популярного курорта Бургас замерзло впервые с 1954 года. За весь XX век Черное море в этой акватории покрывалось льдом лишь три раза.
Впервые за пять лет замерзло и Варненское озеро. Прочная ледяная корка сковала воду на расстоянии 30 метров от берега. В близлежащем городе Варна, где среднесуточная температура января составляет +3 °C, этой зимой столбик термометра опускается до -11 °C.
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