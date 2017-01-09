Самая длинная плавучая дорога открыта в Китае: видео
Новая дорога построена в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Ее длина составляет почти 50 километров. Это сопоставимо с протяженностью Москвы с севера на юг за пределами МКАД (51,9 км). На преодоление этого пути уйдет не менее десяти часов.
Дорога, открытая 30 декабря 2016 года, уже внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная плавучая тропа в мире. За первую неделю ее посетило более 60 тысяч туристов, и их число не уменьшается: для того, чтобы прогулка «по воде» была интересной, объект оснащен множеством развлекательных элементов.
Вдоль дороги расположены более 200 тысяч различных плавающих объектов, закрепленных на якорях. В их числе — огромная надувная уточка. Днем посетителям предлагаются занятия водными видами спорта, а в темное время суток включается эффектная иллюминация. Само сооружение, в зависимости от уровня воды в реке, способно подниматься и опускаться.
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