  • Самая длинная плавучая дорога открыта в Китае: видео
    Фото: CCTV+/YouTube
  • Самая длинная плавучая дорога открыта в Китае: видео
    Фото: CCTV+/YouTube
  • Самая длинная плавучая дорога открыта в Китае: видео
    Фото: CCTV+/YouTube
Жизнь планеты

Самая длинная плавучая дорога открыта в Китае: видео

В Китае открыта плавучая дорога через реку Хуншуйхэ. Полный всевозможных развлечений инфраструктурный объект рассчитан в первую очередь на туристов.
Анастасия Баринова
9 января 2017 в 15:51
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Новая дорога построена в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Ее длина составляет почти 50 километров. Это сопоставимо с протяженностью Москвы с севера на юг за пределами МКАД (51,9 км). На преодоление этого пути уйдет не менее десяти часов.

Дорога, открытая 30 декабря 2016 года, уже внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная плавучая тропа в мире. За первую неделю ее посетило более 60 тысяч туристов, и их число не уменьшается: для того, чтобы прогулка «по воде» была интересной, объект оснащен множеством развлекательных элементов.

Вдоль дороги расположены более 200 тысяч различных плавающих объектов, закрепленных на якорях. В их числе — огромная надувная уточка. Днем посетителям предлагаются занятия водными видами спорта, а в темное время суток включается эффектная иллюминация. Само сооружение, в зависимости от уровня воды в реке, способно подниматься и опускаться.

Узнайте о подземном ходе из Китая в Россию.

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