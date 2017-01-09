Создана карта с паролями Wi-Fi в аэропортах мира
Данные, которые помогут многим авиапассажирам, собрал Анил Полат (Anil Polat). Имея образование в сфере компьютерной безопасности, он оставил свою основную работу и начал жить в путешествиях. С 2006 года он ведет блог, в котором делится впечатлениями о разных странах. За это время Анил посетил около 80 государств, включая такие экзотические, как Палау или Йемен.
Однажды ему пришла в голову идея собрать пароли от аэропортовых точек доступа в интернет. Многие туристы знают, какие проблемы доставляет отсутствие Wi-Fi или сложность регистрации. Очень часто требуется заполнять анкеты с большим количеством личных данных, чтобы затем получить доступ в сеть на 15 минут.
На свою карту блогер нанес тот объем информации, который смог собрать самостоятельно. Особенно полезными являются советы по входу в интернет, доступный лишь ограниченному кругу лиц. Например, в аэропорту Амстердама можно сесть возле бизнес-зала и подключиться к его сети с помощью данных, предоставленных Амилом.
Карта постоянно обновляется. Вклад вносит и сам Амил, продолжающий свой путь по планете, и все желающие. Информация доступна даже в оффлайне: для этого предварительно нужно загрузить приложение, разработанное блогером.
Узнайте о развлечениях в аэропортах мира.