  • Создана карта с паролями Wi-Fi в аэропортах мира
    Фото: Pixabay.com
  • Создана карта с паролями Wi-Fi в аэропортах мира
    Фото: Anil Polat/Foxnomad.com
Жизнь планеты

Создана карта с паролями Wi-Fi в аэропортах мира

Блогер-путешественник создал карту, содержащую пароли от множества точек доступа в интернет в аэропортах мира. Карта постоянно обновляется как на основе его личного опыта, так и с помощью других туристов.
Анастасия Баринова
9 января 2017 в 13:19
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Данные, которые помогут многим авиапассажирам, собрал Анил Полат (Anil Polat). Имея образование в сфере компьютерной безопасности, он оставил свою основную работу и начал жить в путешествиях. С 2006 года он ведет блог, в котором делится впечатлениями о разных странах. За это время Анил посетил около 80 государств, включая такие экзотические, как Палау или Йемен.

Однажды ему пришла в голову идея собрать пароли от аэропортовых точек доступа в интернет. Многие туристы знают, какие проблемы доставляет отсутствие Wi-Fi или сложность регистрации. Очень часто требуется заполнять анкеты с большим количеством личных данных, чтобы затем получить доступ в сеть на 15 минут.

На свою карту блогер нанес тот объем информации, который смог собрать самостоятельно. Особенно полезными являются советы по входу в интернет, доступный лишь ограниченному кругу лиц. Например, в аэропорту Амстердама можно сесть возле бизнес-зала и подключиться к его сети с помощью данных, предоставленных Амилом.

  • Создана карта с паролями Wi-Fi в аэропортах мира
    Фото: Anil Polat/Foxnomad.com

Карта постоянно обновляется. Вклад вносит и сам Амил, продолжающий свой путь по планете, и все желающие. Информация доступна даже в оффлайне: для этого предварительно нужно загрузить приложение, разработанное блогером.

Узнайте о развлечениях в аэропортах мира.

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