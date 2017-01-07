Время надевать маски: невидимые спектакли
Большую часть информации о мире мы получаем с помощью зрения, поэтому зачастую запахи, звуки и тактильные ощущения уходят на второй план. Но только не в случае с «невидимым театром». «Время надевать маски», — так начинаются «спектакли-невидимки» одноименного театрального проекта. С помощью черных повязок на глаза зрителей намеренно лишают возможности видеть происходящее на сцене, чтобы обострить другие органы чувств.
— Первым спектаклем была сказка «Вольке», которую мы поставили для незрячих детей, — рассказывает режиссер Екатерина Негруца. — Это история о мальчике, которому помогает мифическое существо Вольке. Чтобы дети смогли себе его лучше представить, мы использовали приятную на ощупь пушистую игрушку, которая вдруг оказывалась на плече у ребенка или касалась его руки.
Премьера «Вольке» состоялась в 2014 году. С тех пор репертуар проекта «Спектакли-невидимки» пополнился постановкой «Чучела» по одноименной повести Владимира Железникова и «Рождественской историей» по мотивам повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями».
Главное отличие «невидимых» спектаклей от привычных (помимо того, что приходится надевать маску) заключается в том, что в них действие разворачивается не перед зрителем, а вокруг него. Актеры ходят среди рядов, дотрагиваются до зрителей во время танцев, звенят рядом с ними монетами, распыляют в воздухе запахи, которые помогают передать атмосферу спектакля. Рождество здесь пахнет мандаринами и корицей, а встреча с привидениями — сырой землей. Актеры не только читают свой текст, но и поют, играют на музыкальных инструментах, танцуют и отвечают за все спецэффекты.
— Однажды после «Рождественской истории» ко мне подошла девушка и сказала, что она замерзла из-за сильного ветра, который дул на нее, — рассказывает один из актеров труппы. — Но ведь по сценарию была зима!
Для зрячих людей необычные театральные представления — это возможность научиться «видеть сердцем»: так пишут на всех афишах «Спектаклей-невидимок». Для незрячих — шанс приобщиться к театральному искусству, которое традиционно считалось исключительно зрелищным. В школах-интернатах незрячим детям предлагают принять участие в постановке, а в скором времени организаторы проекта надеются сделать спектакль в темноте, где будут играть незрячие актеры.
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