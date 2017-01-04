Жизнь планеты

Как видели 2017 год художники СССР середины XX века

В 1960 году советская художественная студия «Диафильм» решила заглянуть в будущее и показать, как будет выглядеть мир в столетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции.
TJ
4 января 2017 в 14:34
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  • Как видели 2017 год художники СССР середины XX века

В мире будущего — то есть 2017 году — человечество отправляет фотонные ракеты к двойной звезде Альфа Центавра и просыпается от постукивающей по носу руки будильника; атомные поезда рассекают по гигантским плотинам, под землей царит вечная весна, летающие метеостанции управляют климатом, а последние представители мирового империализма испытывают зловещее мезонное оружие.

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Слайды 12−18

Слайды 19−28

Слайды 29−37

Слайды 38−44

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