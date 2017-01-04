  • В Китае впервые объявлен красный уровень опасности из-за смога
    Фото: BriYYZ/Flickr.com
  • В Китае впервые объявлен красный уровень опасности из-за смога
    Фото: Kevin Dooley/Flickr.com
  • В Китае впервые объявлен красный уровень опасности из-за смога
    Фото: Rasande Tyskar/Flickr.com
  • В Китае впервые объявлен красный уровень опасности из-за смога
    Фото: erhard.renz/Flickr.com
  • В Китае впервые объявлен красный уровень опасности из-за смога
    Фото: erhard.renz/Flickr.com
  • В Китае впервые объявлен красный уровень опасности из-за смога
    Фото: Nicolо Lazzati/Flickr.com
Жизнь планеты

В Китае впервые объявлен красный уровень опасности из-за смога

92% жителей Земли дышит загрязненным воздухом, и многие из них живут в Китае: в стране, на протяжении многих лет страдающей от смога, впервые на государственном уровне объявлен высочайший уровень экологической опасности.
Анастасия Баринова
4 января 2017 в 13:39
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Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет, посвященный уровню загрязнения атмосферы. По результатам исследования выяснилось, что 92% жителей Земли дышит воздухом, не соответствующим нормам. В соответствии со стандартами, содержание в воздухе микрограммов взвешенных частиц размером до 2,5 микрон (PM2,5) не должно превышать 25 микрограммов на кубометр, а максимально допустимый индекс чистоты воздуха (AQI) составляет 500 пунктов. В Китае эти показатели превышены многократно.

В Пекине уже в первый день 2017 года было зафиксировано 24-кратное превышение норм PM2,5. В аэропорту были отменены рейсы, междугородние автобусные перевозки приостановлены. Одновременно еще 24 города по всей стране сообщили о рекордно высокой концентрации вредных частиц в атмосфере. Правительство впервые объявило «красный» (самый высокий) уровень опасности на национальном уровне, а СМИ называют ситуацию «аэрокалипсисом» (airpocalypse, по аналогии с апокалипсисом).

Гражданин Великобритании, находящийся в эти дни в Китае, создал таймлапс-видео, на котором стена густого смога растет прямо на глазах. По его словам, 10-секундный ролик показывает события, развернувшиеся всего за 20 минут.

Причиной загрязнения воздуха в Китае являются выбросы промышленных предприятий и транспорта, а также использование угля при отоплении жилищ. Ни с одной из этих проблем государству справиться не удается. С наступлением холодов людям требуется отапливать помещения, но отказ от угля требует полной модернизации отопительной системы: даже электростанции в стране являются преимущественно угольными.

Регулирование потоков транспорта помогает лишь частично: сотни тысяч загрязняющих воздух автомобилей все равно остаются на дорогах. И, наконец, фабрики и заводы не смогли сократить свои выбросы; только недавно за нарушение экологических норм было оштрафовано около 500 предприятий.

Как результат, смог в Китае настолько густой, что из него можно лепить кирпичи.

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