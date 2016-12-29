  • Зима превратила маяк в сказочный замок: видео
    Фото: Vitali Hantsevich
  • Зима превратила маяк в сказочный замок: видео
    Фото: Sandysphotos2009/Wikipedia
  • Зима превратила маяк в сказочный замок: видео
    Фото: Nanamac47/Wikipedia
  • Зима превратила маяк в сказочный замок: видео
    Фото: Rachel Kramer/Flickr.com
  • Зима превратила маяк в сказочный замок: видео
    Фото: Rachel Kramer/Flickr.com
  • Зима превратила маяк в сказочный замок: видео
    Фото: NOAA/Flickr.com
Жизнь планеты

Зима превратила маяк в сказочный замок: видео

На озере Мичиган в округе Сент-Джозеф находится маяк, который зимой, при соблюдении ряда погодных условий, превращается в фантастический замок.
Анастасия Баринова
29 декабря 2016 в 17:25
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Метеорологи поясняют, что невероятные очертания маяк получает только в начале зимы, когда при сильном понижении температуры брызги застывают на деталях его конструкции.

Сосульки принимают самые причудливые формы в зависимости от направления ветра. Позднее приходит время замерзать самому озеру, и брызги больше не образуются.

Этот маяк был построен на озере Мичиган в 1859 году; он считается одним из символов Великих озер и признан памятником истории США.

Посмотрите, как цветут Великие озера.

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