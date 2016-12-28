Жизнь планеты

В московском метро запущен самый длинный в мире эскалатор

Рекордсмен будет перевозить пассажиров на станции «Парк Победы».
Интерфакс
28 декабря 2016 в 12:50
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  • В московском метро запущен самый длинный в мире эскалатор
    Фото: Eugeny1988, CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, длина эскалатора составляет почти 130 метров, в нижней точке находится на глубине 68 метров.

Эскалатор запущен в эксплуатацию, будем заявлять его в Книгу рекордов Гиннеса.

Марат Хуснуллин

Станция «Парк Победы» — самая глубокая в московском метрополитене, глубина ее залегания — порядка 90 метров.

Московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года. На сегодняшний день в нем насчитывается 203 станции, 45 из которых признаны объектами культурного наследия России. Общая протяженность всех 12 линий метро составляет около 325−330 км,

Автор фото: Eugeny1988 — собственная работа, CC BY-SA 3.0, Википедия

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