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В московском метро запущен самый длинный в мире эскалатор
Рекордсмен будет перевозить пассажиров на станции «Парк Победы».
По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, длина эскалатора составляет почти 130 метров, в нижней точке находится на глубине 68 метров.
Эскалатор запущен в эксплуатацию, будем заявлять его в Книгу рекордов Гиннеса.
Марат Хуснуллин
Станция «Парк Победы» — самая глубокая в московском метрополитене, глубина ее залегания — порядка 90 метров.
Московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года. На сегодняшний день в нем насчитывается 203 станции, 45 из которых признаны объектами культурного наследия России. Общая протяженность всех 12 линий метро составляет около 325−330 км,
Автор фото: Eugeny1988 — собственная работа, CC BY-SA 3.0, Википедия