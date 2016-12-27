  • В Ленинградской области построят дома для нерп и их детенышей
    Фото: Константин Новиков
  • В Ленинградской области построят дома для нерп и их детенышей
    Детеныш нерпы на льду. Фото: Ирина Якунина
  • В Ленинградской области построят дома для нерп и их детенышей
    Кумай — щенок байкальской нерпы. Фото: Алексей Трофимов
  • В Ленинградской области построят дома для нерп и их детенышей
    Фото: Алексей Трофимов
Жизнь планеты

В Ленинградской области построят дома для нерп и их детенышей

Зоозащитники из Центра реабилитации морских млекопитающих Ленинградской области запустили новый проект «Дом для нерпы». На берегу Финского залива будут созданы искусственные убежища, где нерпы смогут выращивать потомство.
Центр реабилитации морских млекопитающих
27 декабря 2016 в 13:39
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Опыт создания искусственных убежищ для нерп Центр реабилитации морских млекопитающих планирует перенять у финских зоозащитников, которые давно проводят комплексные работы по сохранению сайменской нерпы. «Так же, как и наши животные (байкальские нерпы — прим. редакции), сайменские нерпы страдают от отсутствия снега на льду во время выкармливания потомства, — рассказывают специалисты из Центра реабилитации. — Снег нужен самкам для рытья логовищ и безопасного выращивания щенков в этих убежищах, поэтому одним из основных направлений сайменского проекта было создание больших снежных сугробов в местах размножения животных».

Эта методика оказалась эффективной в Финляндии, и нерпы с благодарностью приняли помощь людей. Но, по словам сотрудников Центра реабилитации, в России проводить ту же работу придется в более тяжелых условиях. «Наши нерпы живут в море, где найти размножающихся самок намного сложнее, — объясняют зоозащитники. — Собирать снег на морском льду — занятие крайне опасное, поэтому мы долгое время не решались взяться за строительство нерпичих домов».

В наступающем году Центр реабилитации морских млекопитающих не планирует добиться больших результатов именно в биологической части проекта. Главная задача заключается в создании системы безопасной работы на льду и поиска предполагаемых мест щенения нерпы.

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