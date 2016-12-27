В Ленинградской области построят дома для нерп и их детенышей
Опыт создания искусственных убежищ для нерп Центр реабилитации морских млекопитающих планирует перенять у финских зоозащитников, которые давно проводят комплексные работы по сохранению сайменской нерпы. «Так же, как и наши животные (байкальские нерпы — прим. редакции), сайменские нерпы страдают от отсутствия снега на льду во время выкармливания потомства, — рассказывают специалисты из Центра реабилитации. — Снег нужен самкам для рытья логовищ и безопасного выращивания щенков в этих убежищах, поэтому одним из основных направлений сайменского проекта было создание больших снежных сугробов в местах размножения животных».
Эта методика оказалась эффективной в Финляндии, и нерпы с благодарностью приняли помощь людей. Но, по словам сотрудников Центра реабилитации, в России проводить ту же работу придется в более тяжелых условиях. «Наши нерпы живут в море, где найти размножающихся самок намного сложнее, — объясняют зоозащитники. — Собирать снег на морском льду — занятие крайне опасное, поэтому мы долгое время не решались взяться за строительство нерпичих домов».
В наступающем году Центр реабилитации морских млекопитающих не планирует добиться больших результатов именно в биологической части проекта. Главная задача заключается в создании системы безопасной работы на льду и поиска предполагаемых мест щенения нерпы.