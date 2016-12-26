Стена пара выросла в американском городе: видео
Фотографии и видео огромной стены пара опубликовал один из жителей Дулута (Duluth), города-порта, лежащего на высоте 185 метров на берегу озера Верхнего — самого крупного и холодного из системы Великих озер.
Озеро оказывает большое влияние на местную погоду. Неофициальное название Дулута — «город-кондиционер»: климат здесь сырой, ветреный и один из самых холодных в США. Среднедневная температура с середины ноября до начала апреля не превышает 0 °C.
Стена пара высотой в несколько десятков метров поднялась 18 декабря: к раннему утру температура воздуха опустилась до -18 °C, и более теплая вода, испаряясь из озера, создала красочный природный феномен.
Автор: Levi Drevlow
Метеорологи предупредили, что обычно это является предвестником грядущих зимних штормов, которые сопровождаются сильными снегопадами, ледяными дождями, метелями и ветром. Прогноз оправдался: уже через несколько дней Средний Запад оказался во власти непогоды; было закрыто несколько федеральных трасс и отменено множество авиарейсов.
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