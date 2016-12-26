Жизнь планеты

Стена пара выросла в американском городе: видео

На фоне перепадов температуры из озера, расположенного в штате Миннесота, выросла гигантская стена пара. Красочное явление снято на видео.
Анастасия Баринова
26 декабря 2016 в 13:31
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  • Стена пара выросла в американском городе: видео
    Фото: Levi Drevlow/Instagram

Фотографии и видео огромной стены пара опубликовал один из жителей Дулута (Duluth), города-порта, лежащего на высоте 185 метров на берегу озера Верхнего — самого крупного и холодного из системы Великих озер.

Озеро оказывает большое влияние на местную погоду. Неофициальное название Дулута — «город-кондиционер»: климат здесь сырой, ветреный и один из самых холодных в США. Среднедневная температура с середины ноября до начала апреля не превышает 0 °C.

Стена пара высотой в несколько десятков метров поднялась 18 декабря: к раннему утру температура воздуха опустилась до -18 °C, и более теплая вода, испаряясь из озера, создала красочный природный феномен.


Автор: Levi Drevlow

Метеорологи предупредили, что обычно это является предвестником грядущих зимних штормов, которые сопровождаются сильными снегопадами, ледяными дождями, метелями и ветром. Прогноз оправдался: уже через несколько дней Средний Запад оказался во власти непогоды; было закрыто несколько федеральных трасс и отменено множество авиарейсов.

Узнайте о том, как меняется погода на нашей планете.

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