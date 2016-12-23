Сахара покрылась снегом: фото со спутника
Африка не ассоциируется со снегом, однако этот вид атмосферных осадков встречается и здесь: вершина Килиманджаро покрыта белоснежной шапкой, а в Атласских горах Марокко и Алжира работают лыжные курорты. Есть на континенте и места, где снег выпадает не так регулярно: в их числе город Айн-Сефра, который называют «воротами в пустыню».
Он расположен в северной части Сахары. В среднем зимние температуры здесь держатся на уровне 0 °C с рекордными показателями от -10 до +15 °C. Последний до настоящего времени снегопад здесь видели в феврале 1979 года, а следующий произошел спустя почти четыре десятилетия: 19 декабря 2016 года. Снег пролежал менее суток, но его успел сфотографировать один из местных жителей.
А затем и NASA опубликовало спутниковые снимки, показывающие целую область в северной части пустыни Сахара, накрытую снежным покрывалом.
Посмотрите на вьетнамскую провинцию, впервые увидевшую снег.