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Русалки ненавидят пластик: красивый фотопроект о скучной проблеме
10 000 пластиковых бутылок, одна русалка и единственное желание — привлечь внимание к тоннам пластика, уничтожающего Мировой океан.
National Geographic Россия
23 декабря 2016 в 13:14
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Фотограф Бенджамин Фон Вонг создал море из 10 тысяч пластиковых бутылок и разместил в нем модель, переодетую в русалку. Тем самым фотограф хотел напомнить о том, как пластиковый мусор наносит вред океану и всем его обитателям. Проект, в создании которого принимали участие десятки волонтеров и сотрудники центра по сбору отходов, получил название «Русалки ненавидят пластик».
Ранее мы писали о другом проекте Бенджамина Фон Вонга — «Пастух для акул». Фотограф сделал под водой серию снимков девушки в белом платье, окруженной акулами, пытаясь показать, что эти хищные рыбы не станут без причины нападать на человека.