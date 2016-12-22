62 градуса мороза: погода в России идет на рекорд
По сообщению Гидрометцентра России, холодный тропосферный циклон с центром над Ямалом удерживает в морозном плену обширную территорию: северо-восток страны, Урал и Западную Сибирь. Охлаждению воздуха также способствуют заснеженная поверхность, самое низкое в годовом ходе солнце, высокие широты и небольшая продолжительность светового дня.
На прошлой неделе на Ямале среднесуточная температура воздуха была на 15 °C ниже климатической нормы: ночью столбики термометра показывали до -52 °C, днем — до -50 °C. Даже на территории традиционного Полюса холода, в Якутии, в эти дни было теплее.
Необычно холодная погода установилась почти по всей стране. В Приволжском федеральном округе среднесуточная температура воздуха была на 8−14 °C ниже нормы, в Северо-Кавказском — на 6−12 °C, в Татарстане — на 9 °C.
В Ханты-Мансийске 20 декабря впервые была зафиксирована минимальная для региона температура: -43 °C, что на 3,4 °C ниже абсолютного минимума, зарегистрированного 20 декабря в 1937 году. В период с 17 по 19 декабря отклонение среднесуточной температуры от нормы в ХМАО достигало 16−26 градусов. А 21 декабря администрация Белоярского района ХМАО сообщила о похолодании до -62 °C. В Гидрометцентре эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Климатические аномалии, по прогнозам Гидрометцентра, будут характерны для большей части России до конца декабря.
Хотя столь низкие температуры сильно осложняют жизнь и деятельность человека, даже они не являются абсолютным рекордом для России. В 1892 году в Верхоянске был зафиксирован показатель в −67,8 °C, а в Оймяконе официально признанным температурным минимумом является цифра −64,3 °C.
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