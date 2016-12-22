  • «Домодедово» побил свой рекорд по количеству пассажиров на одном рейсе
    Фото: Pixabay
  • «Домодедово» побил свой рекорд по количеству пассажиров на одном рейсе
    Фото: Коля Саныч/Flickr.com
Жизнь планеты

«Домодедово» побил свой рекорд по количеству пассажиров на одном рейсе

20 декабря из аэропорта «Домодедово» в Дубай, ОАЭ, рейсом Emirates вылетели 600 человек. Рекорд аэропорта по количеству пассажиров на одном рейсе побит.
Интерфакс
22 декабря 2016 в 11:53
42589

Рекорд был установлен на самом большом гражданском авиалайнере в мире — Airbus A380.

«А380 авиакомпании осуществляют рейсы в Москву ежедневно, предлагая от 489 до 519 мест в салонах трех классов обслуживания. В качестве исключения рекордный рейс 20 декабря был выполнен Emirates на А380 в двухклассной компоновке, которая позволяет перевозить до 615 пассажиров, предусматривая 58 кресел бизнес-класса и 557 экономического класса», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Домодедово» — второй крупнейший московский аэропорт после «Шереметьево». В ряду столичных воздушных гаваней также находятся «Внуково» и «Жуковский».

Тоже интересно

Мама может. Чисто женский экипаж впервые провел полный рейс

Обсудить
СМИ2
Выяснилось, почему пыль «левитирует» на Луне в роликах с «Аполлонов»
Выяснилось, почему пыль «левитирует» на Луне в роликах с «Аполлонов»
Тоже интересно
5 сумасшедших приземлений в аэропортах мира
5 сумасшедших приземлений в аэропортах мира
Изобретенные для другого
Изобретенные для другого